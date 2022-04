Parece que no hay algo que no haga bien la banda Coldplay y es que durante su última gira a la Ciudad de México se ha ganado el corazón de todos sus fans con sus bonitos gestos y es que ahora subieron al escenario a una fan con discapacidad auditiva para que interprete una cancion con ellos.

Ayer te hablamos de cómo Coldplay subió a Huillo , un niño con síndrome de espectro autista al escenario para cumplir su sueño de tocar con la banda musical, ahora han vuelto a cautivar el corazón de sus fans mexicanos subiendo a una persona con discapacidad auditiva.

Coldplay sube al escenario a fan con discapacidad auditiva

El día de ayer Coldplay ofreció su penúltima presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México y decidió invitar al escenario a una fan con discapacidad auditiva para que interpreta una canción con la banda.

La chica se llama Enory García y acompañó en el escenario a Chris Martin , vocalista de la banda mientras él cantaba y tocaba el piano una de sus más conocidas canciones, “Something Just Like This” .

La joven interpretó en lenguaje de señas la canción y al finalizar dio las gracias a los asistentes, el momento quedó inmortalizado por los fans que no dudaron ni un segundo en grabar el bonito gesto de la banda musical.

Coldplay es una banda inclusiva

No es casualidad que Coldplay tenga estos tipos de actos con sus fans , y es que lleva tiempo demostrando que son una banda inclusiva, durante sus shows varias personas sordas han podido disfrutar del espectáculo gracias a unos chalecos especiales, además con la ayuda de instructores de Lenguaje de Señas Mexicana (LSM) , pueden disfrutar del concierto.

Para las personas que han perdido alguna parte del sentido del oído, también hay oídos especiales que ayudan a amplificar el sonido.

¿Cómo ayudan estos chalecos a las personas sordas?

Los chalecos transmiten las vibraciones de lamúsica a través de brazaletes electro que se ponen en los tobillos y muñecas. Dependiendo del ritmo de las canciones, las vibraciones cambian y son percibidas por la piel.

Los chalecos permiten a los asistentes subir o bajar la intensidad de las ondas que transmiten a los asistentes subir o bajar la intensidad de las ondas que transmiten la música.

¿Qué es la discapacidad auditiva?

Ya te hablamos de todas las buenas acciones que ha hechoColdplay por sus fans en sus conciertos, pero ahora es tiempo de explicarte que es la discapacidad auditiva.

El Gobierno de México señala que la discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencia.

Sus causas pueden ser congénita , hereditaria o genética , siendo ésta, la más importante y poco previsible; también se adquiere por problemas de partos anormales, causa fetal o materna; por otitis media y meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición o por ruidos de alta intensidad.

(Con información de: Sopitas y Gobierno de México)