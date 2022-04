La banda Coldplay ha brillado con luz propia durante su gira en México, ha conectado con un público que los aclama y admira y cada concierto ha sido espectacular, en uno de ellos en la Ciudad de México, subieron al escenario a Huillo, un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que no tuvo pena en tocar con ellos.

Coldplay subió a Huillo al escenario con quien cantó “Different is Ok”, una canción cuya autoría es del joven autista y que admira a la banda musical desde hace muchos años, incluso en el 2016 el niño también asistió a un concierto.

Huillo, niño con autismo brilla en concierto de Coldplay

Huillo fue diagnosticado con trastorno del espectro autista cuando tenía cuatro años, tiempo después, sus familiares descubrieron que era fan de Coldplay, por lo que lo llevaron a un concierto que el infante disfrutó intensamente.

Los padres de Huillo al ver su amor por la música decidieron meterlo a clases de música como una forma de terapia y se dieron cuenta del enorme talento de su hijo.

Ahora Huillo ha empezado una carrera de músico y tiene su canal de Youtube donde cuenta con más de 5 mil suscriptores.

La música puede ser una herramienta terapéutica para niños con TEA

La musicoterapia se utiliza para tratar problemas como la ansiedad, el estrés y la depresión. Sin embargo, a medida que los estudios desvelan las profundas implicaciones de la música en nuestro sistema nervioso, esta terapia amplía su rango de acción y se aplica a otros trastornos, como el autismo infantil.

De hecho, la musicoterapia se trata de un método terapéutico muy sencillo, que no tiene efectos adversos y que permite aliviar los síntomas y mejorar la capacidad de estos niños para relacionarse.

De acuerdo a diversas investigaciones estos son algunos beneficios de la musicoterapia:

· La musicoterapia puede ayudar a los niños con TEA a mejorar sus capacidades en áreas importantes como la interacción social y la comunicación.

· La musicoterapia también puede contribuir a aumentar las capacidades de adaptación social en los niños con TEA y a promover la calidad de las relaciones entre padres e hijos.

· Diversos estudios han demostrado que la musicoterapia puede ayudar a los niños con TEA a mejorar sus capacidades en áreas primarias de resultados que constituyen el núcleo de la afección e incluyen la interacción social, la comunicación verbal, el comportamiento iniciador y la reciprocidad social-emocional.

· La musicoterapia también puede ayudar a mejorar la capacidad de comunicación no verbal dentro del contexto de la terapia.

· La musicoterapia puede contribuir a aumentar las capacidades de adaptación social en los niños con autismo y promover la calidad de las relaciones entre padres e hijos.

La música puede ser una gran aliada de los niños TEA, así es que si tu hijo padece esta enfermedad, puedes considerarla como terapia.

(Con información de: Cochrane y Etapa Infantil)