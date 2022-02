¿En qué consistió el virus que sufrió el 'Rudo' Rivera en el 2011?

Arturo ‘Rudo’ Rivera, uno de los narradores más famosos de la lucha libre mexicana, falleció este miércoles 9 de febrero a los 67 años de edad, aún no se han dado a conocer las causas de la muerte del cronista, sin embargo, en el pasado él habló sobre un virus que sufrió en 2011.

El pasado jueves 3 de febrero, el ‘Rudo’ fue hospitalizado debido a múltiples problemas de salud, muchos de sus compañeros en los medios de comunicación solicitaron donadores de sangre para Arturo Rivera, sin embargo, el famoso cronista no pudo librar esta batalla.

Para saber más de...6 posibles señales de que padeces una enfermedad inflamatoria

¿Qué son?

Las enfermedades inflamatorias son un grupo de afecciones que comparten una inflamación crónica sistémica causada por una alteración del sistema inmune: artritis, colitis ulcerosa, síndrome del intestino irritable, etcétera.

(Foto: http://www.scientificanimations.com, Irritable bowel syndrome, CC BY-SA 4.0) ▲ 1- Mareos

Las enfermedades inflamatorias causan una sobrerreacción del cuerpo y que éste se ataque a si mismo. En la esclerosis múltiple el sistema inmune ataca a los nervios y esto produce mareos o desequilibrio. ▲ 2- Debilidad muscular

La miositis es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca e inflama los músculos, lo que hace que se rompa la fibra muscular. Ocurre lentamente con frecuencia en el torso, los hombros y las caderas. ▲ 3- Diarrea

La enfermedad inflamatoria intestinal tiene dos tipos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En ambas el sistema inmune ataca al colon y el intestino delgado. La diarrea es un síntoma, también las náuseas. ▲ 4- Dolor de espalda

La espondilitis anquilosante es una enfermedad inflamatoria en la que el sistema inmune ataca a la columna vertebral, lo que causa dolor y rigidez en la espalda baja, especialmente en la mañana. ▲ 5- Sarpullido rojo o morado

Es un signo del lupus o del síndrome antifosfolipídico. Usualmente afecta a las piernas y brazos, sobre todo durante el frío.

(Foto: Scientific Animations Inc., Signs and symptoms of Antiphospholipid syndrome, CC BY-SA 4.0) ▲ 6- Cansancio

Es uno de los síntomas más comunes de la inflamación crónica y ocurre en enfermedades como la artritis, la fibromialgia, esclerosis múltiple y el lupus. ▲

¿En qué consistió el virus que sufrió el 'Rudo' Rivera en el 2011?

En una entrevista en el canal de YouTube de Javier Alarcón, el ‘Rudo’ Rivera confesó que en el 2011 estuvo a punto de morir luego de que un virus desconocido invadiera sus pulmones.

“Estaba en Cancún a fines de marzo del 2011 cuando empecé a sentir que me faltaba el aire y no sabía por qué. Llegué al hospital y no podía respirar porque tenía todo congestionado de pus los pulmones, yo no tenía pulmones prácticamente, estaban invadidos. De urgencia me hicieron una traqueotomía y me realizaron tres operaciones”, narró el ‘Rudo’ Rivera.

El famoso cronista también contó que estuvo en coma inducido durante varios días ya que no encontraban el remedio de su enfermedad. Incluso señala que los doctores les decían a sus hijos que no pasaría una noche más.

“Fue terrible porque era un virus, que hasta la fecha no saben qué virus fue, que se fue acumulando. Lo último que supe es que ese virus pudo haber estado dentro de un aire acondicionado de un restaurante, de un carro, de un cuarto de hotel, pero que a mí me penetró”, lamentó Rivera.

¿Cáncer de pulmón o coronavirus? Así se confunden las enfermedades

(Con información de: Mayo clinic y Women’s Health)