La boca tiene una labor fundamental dentro del cuerpo, ya que en ella inicia el proceso de alimentación, sin ella no podríamos comer, por lo que es fundamental que conozcas los 5 hábitos de salud bucal que debes tener.

En SuMédico entrevistamos a Victoria García, odontóloga que nos brindó algunos consejos para tener buenos hábitos de salud bucal y así no sufras de problemas en el corto y largo plazo.

5 hábitos de salud bucal que debes tener

“Desde pequeños debemos empezar a tener buenos hábitos bucales, pero estos nos los deben de enseñar, desafortunadamente en la escuela no tenemos ninguna clase que nos enseñe cómo lavar los dientes de manera adecuada y mucho menos cómo cuidar la salud bucal, hay personas mayores que se cepillan los dientes sin hacerlo de manera correcta”, señala Victoria García.

Estos son los 5 hábitos de salud bucal que debes tener:

1. Cepillarse los dientes después de cada comida

La especialista señala que aunque desde que somos pequeños se nos ha indicado que debemos lavarnos los dientes tres veces al día, esto no siempre es así, ya que hay que hacerlo después de terminar de comer.

“Hay personas que comen cinco veces al día y esa es la cantidad de ocasiones que deben cepillarse los dientes. Después de comer debemos esperar al menos 30 minutos para lavarnos la boca y debemos hacerlo por lo menos tres veces al día”.

2. Usar hilo dental

Muchas personas creen que con lavarse la boca con pasta y cepillo de dientes es suficiente, sin embargo, esto no es así, “cuando comemos carne y otro tipo de alimentos, mucha carne se queda atorada entre los dientes, y está resulta difícil de quitar, por lo que es muy importante que siempre después del cepillado de dientes se pase un hilo dental, diente por diente”.

“Si no utilizas hilo dental pero te lavas los dientes con un cepillo y pasta y piensas que con esto es suficiente, la primera vez que utilices hilo dental, verás la cantidad de residuos que se quedan atorados durante tus dientes”, indica García.

(Foto: Freepik)

3. Asistir al dentista al menos dos veces al año

“Cada persona debe asistir al dentista al menos dos veces al año y lo recomendado es que sea mínimo cada seis meses aunque no exista ningún tipo de molestia ni dolor”.

“Hay quienes piensan que si no me duele estoy bien, no debes de esperar a tener molestia en alguna pieza dental para asistir al odontólogo, por salud y limpieza debes de asistir al menos cada seis meses”.

4. No fumar

La especialista indica que fumar es lo peor que le podemos hacer a nuestra boca, ya que esto trae muchos problemas a la salud bucal.

“Fumar pone los dientes amarillos, provoca mal aliento, aumenta el riesgo de enfermedad en las encías y provoca otros problemas de la salud oral y de salud en general”.

(Foto: Pinterest)

5. Lleva una dieta equilibrada y evita el exceso de azúcares

Tener una dieta saludable es esencial para tener unos dientes y encías saludables. Pero cuando te excedes en azúcares la salud bucal lo puede resentir.

“Cuando las bacterias de la boca descomponen los azúcares simples, producen ácidos que pueden erosionar el esmalte dental, lo que provoca la aparición de caries”, finaliza Victoria García.

