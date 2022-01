¿Recuerdas cuándo eras niño y te ilusionabas por la llegada de los Reyes Magos? A tus hijos les pasa lo mismo, es una fecha que esperan durante todo el año para poder recibir regalos y lo viven con mucha ilusión, sin embargo, en algún momento deben de saber la verdad por lo que a continuación te diremos a qué edad y cómo explicarle a los niños sobre los Reyes Magos.

Los Reyes Magos son Melchor, Gaspar y Baltasar. Ellos eran reyes de territorios orientales que llevaron como regalo oro, incienso y mirra para el futuro rey de reyes: el niño Jesús.

Según el Nuevo Testamento de la Biblia, los tres reyes magos eran personas sabias que siguieron la estela de la estrella de Belén pues sabían que esta les indicaría el lugar de nacimiento del niño Jesús, hijo de Dios.

El día de los Reyes Magos se celebra en algunos países entre los que se encuentra México, y se festeja el 6 de enero, día en que los niños que se han portado bien reciben regalos de los reyes.

¿A qué edad y cómo explicar a los niños sobre los Reyes Magos?

Los psicólogos aseguran que a partir de los 6 o 7 años los niños empiezan a pensar de manera más abstracta y se lo cuestionan todo. Entre todos sus porqués, cuando se acerca la Navidad, puede que surjan dudas como: ¿es posible que los Reyes Magos visiten a todos los niños del mundo en una sola noche?, si son magos, ¿por qué no me traen todo lo que pido?

Llega una edad en la que los niños se empiezan a plantear si los Reyes Magos existen, todavía más si han escuchado cosas por parte de sus compañeros o amigos.

Aunque a muchos padres les puede sorprender que sus hijos les pregunten sobre la existencia de los Reyes Magos, es mejor que tengan bien pensada una edad para decirles la verdad. Cada niño es un mundo, pero por lo general suele ser entre los 8 y 10 años cuando se decide explicar la verdad.

Si tu hijo es pequeño y te pregunta sobre la existencia de los Reyes Magos, puedes optar por desmentir que no existen.

(Foto: Especial)

¿Cómo explicarles la verdad?

El momento de decirle la verdad a tu hijo o hija debe ser calmado y es mejor si están a solas. Una buena forma de explicar que los Reyes Magos no existen, especialmente en una familia religiosa, es explicar que “hace muchos años, cuando nació el niño Jesús, existieron unos Reyes de Oriente que le llevaron regalos de muy lejos. Esos reyes hoy no existen pero los padres queremos que tengan regalos como Jesús, especialmente si te has portado bien”.

Otra manera de explicar a tu hijo o hija que los Reyes Magos son los padres es haciendo referencia a que ya son mayores. Si tienen un hermano más pequeño, también habrá que hacerles cómplices para mantener su esperanza viva. Esto puede crear un vínculo más estrecho entre los padres y el hijo mayor.

Por último, como padre debes de entender que tu hijo se puede sentir triste o incluso engañado. Hazle ver lo bonito que ha sido y seguirá siendo esta tradición, ya que el saber que los Reyes Magos no existen no significa que deje de haber regalos bajo el árbol el 6 de enero.

Es fundamental que sepas a qué edad y cómo explicarle a tus hijos sobre los Reyes Magos, recuerda que esta es una bonita tradición que pasa de generación a generación.

(Con información de: Significados y Mi cuento)