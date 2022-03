¿Siempre es hereditario? 5 mitos sobre el Alzheimer

El Alzheimer es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Aunque esta enfermedad es muy conocida, siguen existiendo muchos mitos que a continuación te resolveremos.

Los síntomas del Alzheimer generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo, hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas.

Para saber más de...Ni secuela del covid ni mala memoria, podría ser Alzheimer

El Alzheimer es una enfermedad que daña y mata las neuronas del cerebro. En consecuencia se deteriora el pensamiento, la meomria y el lenguaje. ¿Te preocupa que un miembro de tu familia padezca esta enfermedad? Checa estas señales ▲ Problemas de memoria y lenguaje:

En las etapas tempranas del Alzheimer es la memoria de corto plazo la que se ve afectada. Las personas podrían tener problema recordando conversaciones recientes o hacen las mismas preguntas e incluso se les dificulta recordar algunas palabras. ▲ Cambios en el comportamiento:

El Alzheimer provoca cambios de humor repentinos, desorientación y confusión. Una señal comun de la enfermedad es que la persona abandone costumbres que tenía, como por ejemplo se dejan de asear y arreglar. ▲ Mala concentración:

Las personas con Alzheimer comienzan a tener problemas para realizar activiades cotidianas como cocinar o pagar las cuentas. Conforme la enfermedad progresa, pueden olvidar personas y perderse facilmente.

▲ No ignores las señales:

Si tu ser querido presenta estas señales, lo mejor es acudir al doctor, pues entre más temprano se diagnostica, funciona mejor el tratamiento. ▲ Pronóstico de vida:

La enfermedad se desarrolla a diferente ritmo en cada persona. En algunos solo pasan un par de años antes de una severa pérdida de la memoria y para otros eso puede pasar en 20 años. La esperanza de vida es de 3 a 9 años depsués del diagnóstico. ▲

5 mitos sobre el Alzheimer

Se estima que el Alzheimer afecta casi a un 10 por ciento de la población mayor de 65 años, de acuerdo a la Fundación CITA Alzheimer. Aunque es una enfermedad común en las personas mayores, siguen existiendo muchos mitos alrededor de ella:

1. Es una enfermedad hereditaria

Muchas personas que han tenido familiares con esta enfermedad temen por poder padecerla también en el futuro. Sin embargo, esto no es así ya que el Alzheimer tiene patologías multifactoriales en las que no solo interviene la genética, de acuerdo a una investigación del Institute for Basic Research de Nueva York.

Si bien es cierto que los genes actúan como un factor de riesgo, estos no son los dominantes para padecer la enfermedad, se debe de tener en cuenta el estilo de vida, la edad y otros factores ambientales que pueden influir para desarrollar la enfermedad.

2. El Alzheimer hace que se pierdan todos los recuerdos

Un mito común de esta enfermedad es que las personas piensan que quienes padecen alzheimer olvidan todo lo que vivieron, sin embargo, esto es totalmente falso.

La mayoría de las personas que sufren la enfermedad son capaces de recordar con claridad los acontecimientos que ocurrieron hace mucho tiempo, pero tienden a olvidar los momentos más recientes.

(Foto: Freepik)

3. El envejecimiento siempre genera Alzheimer

Este es un mito, si bien es cierto que las capacidades cognitivas y de memoria se van mermando con el paso de los años, el Alzheimer es una enfermedad seria que como ya dijimos al inicio de la nota, padecen el 10 por ciento de las personas mayores de 65 años.

4. El Alzheimer es un problema que afecta solo a la memoria

El mito de que el Alzheimer es un problema que sólo afecta a la memoria también es común y aunque si bien la enfermedad hace que las personas no puedan recordar muchas cosas vividas, no solo afecta los recuerdos.

Las personas que sufren esta enfermedad experimentan muchos otros problemas, como la desorientación o las alteraciones del lenguaje.

(Foto: Freepik)

5. La demencia y el Alzheimer son lo mismo

Muchas personas creen que la demencia y el Alzheimer son sinónimo, sin embargo, esto es totalmente falso.

La palabra demencia hace referencia a un conjunto de enfermedades en las que se alteran las funciones cognitivas de una persona y se ven afectadas sus actividades diarias.

Aunque el Alzhéimer es la principal causa de demencia, debes tener en cuenta que existen otros tipos. Cada una de ellas tiene sus causas, sus síntomas y sus tratamientos específicos.

(Con información de: Asociación de Alzheimer y Mejor con Salud)