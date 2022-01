Mujeres tienen más síntomas post covid a largo plazo que hombres

Conforme va pasando el tiempo, cada vez hay más estudios respecto al coronavirus y sus efectos a largo plazo, ahora una nueva investigación ha encontrado que las mujeres tienen más síntomas post covid a largo plazo que los hombres.

Muchas personas padecen covid y ni siquiera se enteran, hay otras que tienen síntomas leves pero también hay quienes los efectos del coronavirus los siguen molestando meses después de la infección.

Para saber más de...Covid-19 prolongado: 7 datos que debes conocer

¿Qué es?

También referido como síndrome post-covid-19 o covid-19 persistente, se define como la persistencia de signos y síntomas que surgen durante o después de padecer covid-19, duran más de 12 semanas y no se explican por un diagnóstico alternativo. Sin importar la levedad o gravedad de la infección, cualquiera puede desarrollar este síndrome. ▲ Clasificación:

Se identifican tres tipos generales de síntomas del covid- 19 persistente: síntomas residuales que continúan tras la recuperación de la enfermedad grave; síntomas debido a una falla funcional en uno o múltiples órganos que persiste tras la recuperación y síntomas o síndromes nuevos que surgen tras una infección leve o asintomática. ▲ Síntomas según sistemas:

El síndrome post covid-19 presenta síntomas que pueden afectar a uno o múltiples sistemas corporales. En el sistema respiratorio: tos y dificultad para respirar; en el cardiovascular: dolor torácico, opresión y palpitaciones; en el sistema gastrointestinal: dolor abdominal, náuseas, diarrea y pérdida de peso. ▲ En el sistema neurológico es donde se presentan más síntomas: dolor de cabeza, mareos, zumbidos en el oído, pérdida del gusto o el olfato, trastornos del sueño, sensaciones anormales de cosquilleo, calor o frío en la piel, dolores musculares, niebla mental, problemas de memoria o concentración, ansiedad y depresión. ▲ Otros síntomas son fatiga, fiebre, dolor de cuerpo, de articulaciones, de garganta y oídos. La Encuesta Internacional de Síntomas recopiló información en 56 países y se reportaron 205 síntomas del síndrome post-covid-19 con una duración promedio de más de 90 días y seis meses en los más graves, quienes presentaron cada uno un promedio de 13 síntomas. ▲ Sin tomar en cuenta a pacientes con secuelas de daños en los órganos o aquellos con enfermedades previas, el perfil de las personas que padecen un covid-19 prolongado son personas, en su mayoría mujeres en el rango de 35 a 50 años. ▲ Falta mucho que aprender:

Todavía falta mucho por estudiar al respecto y es temprano para establecer rigurosamente los factores de riesgo, la totalidad de los síntomas, la población afectad, las discapacidades que se desarrollan, el nivel de prevalencia y mortalidad y otros aspectos sociales como el impacto laboral, psiquiátrico y en los sistemas de salud. ▲

Mujeres tienen más síntomas post covid a largo plazo que hombres

Un estudio realizado con pacientes de covid-19 ingresados en cinco hospitales públicos españoles durante la primera ola demuestra que, tras ocho meses después del alta, las mujeres presentaron más síntomas de fatiga, disnea, dolor, pérdida de cabello, problemas oculares, depresión y peor calidad de sueño que los hombres. Este trabajo fue publicado en la revista científica Journal of Clinical Medicine y fue liderado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y en él participa la Universitat de Valencia (UV).

De acuerdo a las conclusiones del estudio LONG-COVID-EXP-CM, la cantidad media de síntomas experimentados por las mujeres ocho meses después del alta era de 2.25 frente a 1.5 de los hombres, sin importar que los síntomas causados por la infección aguda fueran similares en el ingreso hospitalario.

El trabajo ha investigado las diferencias de sexo en los síntomas relacionados con la enfermedad y sus efectos a largo plazo tras superarla y ser dados de alta en el hospital. Hay algunos estudios que sugieren que el sexo podría ser un factor específico.

(Foto: Especial)

Es fundamental saber que la covid afecta más a mujeres que a hombres

“La pandemia de covid-19 se ha relacionado con un aumento de la desigualdad de género. Reconocer que el coronavirus afecta de manera diferente a mujeres y hombres es un paso crucial hacia una mejor comprensión de la fisiopatología y la naturaleza de las secuelas y síntomas post-covid y la promoción de soluciones de atención médica individualizadas, señala Esperanza Navarro-Pardo, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la UV y quien participó en la investigación.

“De hecho es muy interesante ver cómo las mujeres sobreviven en mayor proporción que los hombres a la infección aguda por covid-19 pero desarrollan más síntomas después”,

A pesar de que los síntomas al inicio suelen ser los mismos para hombres y mujeres, ellas prevalecen más tiempo con los malestares

De acuerdo al estudio sobre 1969 pacientes de hospitales de la ciudad de Madrid, el sexo no parece tener relación con el tipo de síntomas al comienzo de la enfermedad, de forma que los síntomas de la covid-19 al ingreso fueron similares en hombres y mujeres, exceptuando en mujeres que en hombres. Esto no sugiere que la afectación inicial por covid-19 es similar en ambos sexos.

Pero en el estado de salud post covid-19, hubo más síntomas de fatiga, disnea, dolor, pérdida de cabello, problemas oculares, depresión y mala calidad del sueño en las mujeres que en los hombres. El sexo femenino aparece, como un factor de riesgo para algunos síntomas post covid-19 concretos, comp fatiga, disnea y problemas dermatológicos.

Esta investigación es el primer paso para demostrar que las mujeres tienen más síntomas post covid a largo plazo que hombres, aunque sin duda alguna, todavía faltan muchas investigaciones que hacer sobre los efectos del coronavirus.

