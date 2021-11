Desde el inicio de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 en el mundo un aproximado de 5 millones 127 mil 696 personas han perdido la vida y Bettina Lerman estuvo a punto de sumar su nombre a esta lista, ya que la mujer con covid se encontraba en coma y el día que la iban a desconectar despertó.

Lerman había permanecido conectada a un respirador durante semanas después de contraer el coronavirus y no había respondido positivamente a los esfuerzos de los médicos para despertarla del coma por lo que su familia tomó la decisión de retirarle el soporte vital.

Incluso la familia ya tenía preparado todo para el funeral; el ataúd y la lápida estaban preparadas para despedir a esta mujer.

Mujer con covid despierta del coma el día que la iban a desconectar

El día que tenían contemplado retirarle el soporte vital, Lerman, hijo de la mujer enferma recibió una llamada de uno de los doctores del Centro Médico Maine en Portland donde se encontraba internada su madre.

Durante la llamada le informaron que tenía que dirigirse de inmediato al hospital ya que su madre había despertado del coma.

Lerman relata que su madre cumplirá el próximo febrero 70 años, pero que antes de enfermarse de covid-19 ya tenía otras comorbilidades incluyendo diabetes, un ataque cardíaco y una cirugía de bypass cuádruple.

La mujer no estaba vacunada contra la covid-19

La mujer no estaba vacunada contra la covid-19, pero según relata su hijo, pensaba hacerlo cuando se enfermó. Relata que ella comenzó a mostrar síntomas a principios de septiembre y fue diagnosticada el 12 y el 21 se le conectó el ventilador.

(Foto: Especial)

Durante semanas su madre no mostró ningún tipo de mejoría por lo que tras hablar con los médicos y la familia habían decidido desconectarla.

“Tuvimos una reunión familiar con el hospital porque mi madre no se estaba despertando. No importa lo que hicieran, no podían hacer que se despertara. Dijeron que sus pulmones estaban completamente destruidos. Hay un daño irreversible, simplemente no va a despertar”,

La mujer aún se recupera del covid-19 pero no sufrió ninguna falla orgánica

Lerman también contó que su madre no sufrió ninguna falla orgánica y nadie realmente entiende cómo la ven tan bien.

“Mi madre es muy religiosa y también lo son muchos de sus amigos, la iglesia y todo lo demás, y todos han estado orando por ella. Así que no pueden explicarlo desde el punto de vista médico. Tal vez sea desde el punto de vista religioso. No soy tan religiosa, pero estoy empezando a creer que hay algo que la ayudó”, relata Lerman.

Aunque la mujer todavía no está fuera de peligro y aún podría tener contratiempos, el personal médico está buscando incluirla en una lista de rehabilitación para ayudarla a recuperar su rango de movimiento.

(Con información de: CNN y Actualidad)