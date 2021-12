México empezará a aplicar vacuna de refuerzo en diciembre

La variante ómicron ya se encuentra en América; países como Canadá, Brasil y Estados Unidos han anunciado positivos por esta variante entre sus pobladores por lo que su llegada a México es inminente. Andrés Manuel López Obrador ha anunciado que será este mismo mes cuando se empiecen a poner la vacuna de refuerzo a adultos mayores y maestros.

En su habitual conferencia de prensa de este día, indicó que México cuenta con las vacunas contra covid-19 suficientes para aplicar las dosis de refuerzo.

“Vamos a empezar con adultos mayores este mismo mes. Lo importante es que tenemos vacunas suficientes”,

El pasado martes se había anunciado la vacuna de refuerzo

Aunque en un inicio el gobierno mexicano había indicado que no se tomarían medidas excepcionales por la nueva variante ómicron, el día martes el mandatario mexicano había hecho oficial el anuncio de poner la vacuna de refuerzo a adultos mayores y maestros.

"No se ha anunciado porque hubo mucha alarma con la nueva variante. Quisimos actuar con prudencia para no influir miedo, pero sí es parte del plan que se tiene, lo más pronto", dijo López Obrador el martes.

(Foto: Especial)

México no cerrará fronteras ni aumentará las restricciones

Ante la extensión de la nueva variante del coronavirus, llamada ómicron y detectada en Sudáfrica, el Gobierno mexicano descarta cerrar fronteras y aumentar nuevas restricciones.

López Obrador aseguró este martes que en México "ni hubo ni habrá toque de queda".

La llegada de la ómicron a México es inminente

Las autoridades sanitarias mexicanas dan "por hecho" que la nueva variante ómicron del coronavirus llegará a México pero sostienen que la efectividad de las vacunas "sigue siendo vigente".

"Podemos prácticamente garantizar que ómicron terminará siendo una de las variables predominantes en el mundo. Desde luego puede incluir a México, démoslo por hecho, igual que llegará a los demás países",

El epidemiólogo explicó que esta variante detectada en Sudáfrica ya se encuentra en los cinco continentes, por lo tanto "medidas como cancelaciones de viajes o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar de los pueblos no tienen sustento científico".

López-Gatell insistió en que cerrar fronteras "no es una medida que pueda detener la propagación de esta variante ni de otra".

"La variante ómicron no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transferible. No se ha identificado que cause una enfermedad más grave y la efectividad de las vacunas sigue siendo vigente", aseguró sobre la información científica disponible hasta ahora.

Sigue leyendo: Cada vez más cerca; detectan primer caso de ómicron en California

(Con información de: EFE)