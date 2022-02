¿Hay que ponerse el refuerzo de Sputnik? Esto dicen expertos

Ayer te informamos que se inició la campaña de vacunación contra covid-19 en la Ciudad de México a personas mayores de 40 años, el fármaco aplicado es el sputnik-V, muchas personas tienen duda de si deben aplicarse este fármaco a pesar de haber completado su esquema de vacunación contra coronavirus con otro fármaco, por lo que SuMédico se dio a la tarea de contactar a especialistas para aclarar tus dudas.

En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum, mandataria capitalina indicó que el fármaco Sputnik-V es seguro y está avalado por la Secretaría de Salud Federal a través de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Todas las vacunas son buenas, todas, todas las vacunas son buenas; entonces, que tenga la confianza la ciudadanía en la vacuna que se está aplicando. Lo importante es protegernos y eso es lo que está establecido con la vacunación”, explicó.

Hay que ponerse el refuerzo de sputnik: especialistas

En SuMédico nos dimos a la tarea de contactar al doctor Alejandro Macías quien se ha mostrado como un especialista del covid-19 y al preguntarle si es seguro ponerse la vacuna Sputnik-V a pesar de haber completado el esquema de vacunación con otro fármaco esto fue lo que contestó:

“En términos generales, de acuerdo con las evidencias de combinación de vacunas y de estudios en campo y de evidencias de la vida real, se puede decir que casi cualquier combinación es primero: segura y de acuerdo con las evidencias, casi cualquier combinación es himunogencia y funciona, yo creo que sobre todo en plataformas como AstraZeneca o Pfizer que se han combinado las vacunas de ARN mensajero con las vacunas de Adenovirus y se ha visto que funcionan bien”,



El doctor Macías agrega que no hay ningún problema en poner la vacuna de refuerzo de Sputnik, a pesar de que se hayan puesto antes AstraZeneca o Pfizer.

Por su parte, el doctor Malaquías López Cervantes, director general de Planeación y Desarrollo en Salud señaló lo siguiente:

“No tengo una respuesta con fundamento científico, no se ha hecho un estudio que nos diga qué pasa si ponen esta vacuna después de haber puesto cualquiera de las otras. El sentido común sugiere que vacunarse aunque sea con sputnik es mejor que no hacerlo”.

La vacuna sputnik no permite el ingreso a todos los países del mundo, por lo que algunas personas dudan en ponérsela, a lo que el doctor López Cervantes señala:

“Quienes tengan esa posibilidad de salir de viaje, si piensan en colocarse la vacuna sputnik y piensen si ese es el caso y lo que les importa es viajar, busquen otra (vacuna)”.

Aunque el especialista señala que en México no hay de otra, o se ponen la que está disponible en puestos públicos o no se vacunan. Sin embargo, señala que las personas que tienen la posibilidad de viajar también pueden vacunarse en otro lugar y podrían evaluar buscar la dosis que más les convenga fuera de México.

“Hay mucha gente que no se quiere vacunar porque no podrán viajar en el futuro, pero ni siquiera tienen planeado viajar y solamente están perdiendo la posibilidad de poder vacunarse y eso debe meditarlo bien la gente”.

(Foto: Especial)

No hay que esperar a otra fecha de vacunación, las personas deben vacunarse ya

Ante el pensamiento que tienen algunas personas sobre dejar pasar esta fecha de vacunación y esperar a que abran otras citas en el futuro para ver si ponen otra dosis que no sea la de sputnik, el doctor Malaquías no lo recomienda.

“En México se ha dicho mucho que tenemos muchas vacunas guardadas, que hay un número de vacunas aplicadas considerablemente menor que el número de vacunas recibidas, pero no hay nada que nos demuestre que esas vacunas están bien donde están guardadas y tampoco hay nada que nos diga que vamos a poner tomar una decisión sobre qué vacuna ponernos, entonces el peligro de infectarse es mayor que la probabilidad de recibir otra vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud”.

“Se vuelve difícil decir: no te vacunes ahorita, al cabo dentro de un mes vas a recibir otra dosis que no sea sputnik, eso no se puede saber en este momento, pero lo que sí podemos asegurar es que si no te vacunas mañana u hoy tu peligro de contagiarse sigue siendo muy grande”, concluyó el doctor Malaquías López.

¿Qué dice la OMS sobre mezclar vacunas?

La OMS ha dado en el pasado recomendaciones provisionales para mezclar y combinar vacunas covid-19 de diferentes fabricantes, tanto para la segunda dosis como para la de refuerzo.

Las vacunas de ARNm, como las desarrolladas por Pfizer y Moderna, pueden usarse como dosis posteriores después de las iniciales de la vacuna vectorizada de AstraZeneca y viceversa.

AstraZeneca y cualquiera de las vacunas de ARNm también se pueden utilizar después de las dosis iniciales de la vacuna inactivada de Sinopharm, señala la OMS.

Los especialistas señalan que hay que ponerse la vacuna de sputnik que está ofreciendo el gobierno mexicano como refuerzo a las personas mayores de 40 años, ya que está te ayuda a mantenerte protegido.

