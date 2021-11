“Dejé de comer a los 14 años; me miré en el espejo y no me reconoci"

Solana es una joven que actualmente tiene 25 años pero cuando tenía 14 desarrolló un trastorno alimenticio conocido como anorexia purgativa, el cual consiste en una gran restricción de la comida acompañado por episodios de atracones que luego son contrarrestados con abuso de laxantes, diuréticos, o en el caso particular de ella, con ejercicio excesivo.

“El momento en el que realmente sentí que estaba enferma y que había ido muy lejos, fue un día normal que cepillándome el pelo me miré en el espejo y no me reconocí. Tenía la mirada vacía, como si me hubieran sacado el alma. Lo que había enfrente de mí era una cáscara rota, una extraña, un cuerpo y una expresión facial que no me pertenecían, que nada tenían que ver con aquella Sol alegre y risueña que solía ser”, cuenta Solana a SuMédico.

¿Qué son los trastornos alimenticios?

La doctora Diana Patricia Guízar Sánchez, académica del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, charló en exclusiva con SuMédico y explica que los trastornos de alimentación, como su nombre lo indica son problemas o alteraciones en la ingesta de los alimentos que pueden ser caracterizados por un miedo excesivo al aumento de peso o pueden tener otro tipo de características.

“Los que tienen en común el miedo excesivo de subir de peso son la anorexia y la bulimia pero hay otros donde este miedo puede no existir, como es el trastorno por atracón o el trastorno de pica que se caracteriza por el consumo de alimentos compulsivamente pero que no tienen un valor nutricional, como comer gis o sal”,

Lab indica que es muy importante que el 30 de noviembre se conmemore el Día Mundial de Lucha contra los Trastornos Alimentarios, ya que recientemente se han incrementado las cifras de esta afectación, “y algo muy importante es que estos trastornos ponen en riesgo la vida, como la anorexia y la bulimia que pueden llevar a un deterioro nutrimental importante y por lo tanto requerir hospitalizaciones por riesgo inminente a la salud”.

En los últimos años en México ha aumentado el número de pacientes con trastornos de conducta alimentaria en 300 por ciento

En el 2019, la diputada Ana Laura Bernal Camarena planteó exhortar a la Secretaría de Salud a que genere una política pública nacional que prevenga y elimine la anorexia y la bulimia en niñas, niños y adolescentes, toda vez que en los últimos 20 años estos desórdenes aumentaron 300 por ciento en México.

(Foto: Especial)

En nuestro país, 22 mil casos anuales y sobre todo afecta a mujeres

Bernal Camarena destacó que en México hay 22 mil casos anuales de trastornos alimenticios, principalmente en jóvenes de entre 13 y 18 años de edad. Destacan la anorexia nerviosa, la bulimia y comer compulsivamente, que afectan más a las mujeres que a los hombres, en proporción de nueve a uno.

Hasta 10 por ciento de las mexicanas tienen algún grado de trastorno en su conducta alimentaria y el uno por ciento tendrá afectaciones severas, según señaló Bernal Camarena.

Trastornos alimentarios, con mayor mortalidad que cualquier enfermedad mental

Estas perturbaciones tienen la mayor tasa de mortalidad que cualquier enfermedad mental; se calcula que el 10 por ciento de los jóvenes con anorexia y el 17 por ciento con bulimia han intentado suicidarse, de acuerdo con Bernal Camarena

Aunque no existen cifras precisas de cuántas personas en el mundo padecen de trastornos alimentarios, se estima que afectan a siete de cada mil mujeres y a uno de cada mil hombres en todo el mundo.

Principales trastornos alimenticios

La doctora Guízar indica que las cifras de México coinciden con las de otros países siendo los siguientes trastornos los más comunes:

Anorexia nerviosa

Es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por el peso corporal anormalmente bajo, el temor intenso a aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso. Para las personas con anorexia, es muy importante controlar el peso y su figura corporal, y hacen todo tipo de sacrificios que suelen afectar su vida de forma significativa.

Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando, las personas anoréxicas suelen restringir de manera muy importante la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías, pueden vomitar después de comer o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas (lavados). Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar de peso.

(Foto: Especial)

Bulimia

Es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan en secreto episodios por atracones, es decir, que comen grandes cantidades de alimentos y pierdan el control de su alimentación, y luego vomiten, para tratar de deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable.

Para deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, las personas con bulimia pueden usar distintos métodos. Por ejemplo, pueden inducirse el vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada, suplementos para bajar de peso, diuréticos o enemas después del atracón. O pueden usar otras maneras de deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, como ayunar, adoptar una dieta estricta o hacer ejercicio de forma excesiva.

Trastorno por atracón

Es un trastorno grave de la alimentación en el que se suele consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y las personas se sienten incapaces de parar de comer.

Cuando se tiene un trastorno de apetito desenfrenado, la gente puede sentirse avergonzado por comer en exceso y prometer que va a dejar de hacerlo. No obstante, siente una compulsión tan fuerte que no puede resistir la necesidad y continúa comiendo en exceso.

(Foto: Especial)

“Nunca me sentí lo suficientemente enferma”

“Si bien siempre fui consciente del trastorno que padecía, nunca me sentí lo suficientemente enferma; cuando veía a otras chicas más delgadas que yo, sentía que no merecía recuperarme, que aún no estaba tan delgada como para ‘darme el lujo’ de intentar salir. Y ese sentimiento fue el que saboteó muchas veces mi recuperación”, indica Solana.

Solana apunta que al vivir en un país en el cual se rinde culto a la belleza (Argentina) y que al día de hoy sigue teniendo una mirada machista sobre el tema, esto puede provocar que las mujeres padezcan trastornos de alimentación.

“Desde los años 70´s, 80´s los cuerpos esculturales son alabados y sexualizados; eso no ha cambiado, siendo la pregunta más popular: ‘¿Qué haces para mantener la figura, para estar así de hermosa?’ Y es que lamentablemente hay un chip instalado en la sociedad de que un cuerpo esbelto es sinónimo de belleza”.

“Pero cuidado.. no muy delgado porque ‘los huesos son para los perros’, ni tan excedidos de peso porque nadie quiere ver miserias", indica Solana.

La joven indica que esto también es llevado a las redes sociales, y el ideal sigue siendo el mismo, cintura microscópica con mucho busto y “pompas”, generando una frustración enorme en quien tiene un cuerpo distinto por genética.

Los problemas alimenticios cada vez se presentan más en jóvenes

La doctora Guízar indica que principalmente en los jóvenes las cifras han ido bajando en cuanto al momento de inicio, pero lo más frecuente es de los 13 a los 18 años, sobre todo para anorexia y bulimia porque coincide con esta etapa de cambios físicos acelerados, cambios hormonales que generan un cambio brusco casi de la noche a la mañana; con el desarrollo empiezan los caracteres sexuales secundarios, comienzan a preocuparse mucho por la imagen, sobre todo por la imagen que ven en redes sociales, en medios de comunicación, a nivel social, esta es la etapa más importante y más vulnerable.

¿Cómo ayudar a una persona con problemas alimenticios?

Guízar señala que lo que se debe hacer principalmente es buscar ayuda profesional porque el intentar convencer a una persona que tiene este problema no ayuda, ya que existen estudios que indican que estos trastornos generan alteraciones en áreas cerebrales que tienen que ver con la imagen de uno.

“Es mejor invitarlo a pláticas, lecturas, con acompañamiento multidisciplinario, ni siquiera es darles solo el medicamento porque en ocasiones tienen alteraciones físicas y mentales secundarias a las enfermedades. Es decir, pueden tener síntomas depresivos sin necesidad de estar deprimidos por la baja nutricional”.

Cuando Solana se sintió sobrepasada por la situación decidió acudir a sus padres

“Mis papás comenzaron a ver que algo andaba mal cuando mi pérdida de peso comenzó a ser muy notoria. También en un momento que me sentí verdaderamente sobrepasada por la situación decidí contarles. Es muy pesado escuchar en tu mente una constante voz que te llena de inseguridades, de pensamientos negativos y que te obliga inevitablemente a compararte con otras mujeres todo el tiempo”, cuenta Solana.

Los padres de Solana enseguida consiguieron especialista en el tema y comenzó un tratamiento nutricional y psicológico.

Luego de un intento de suicidio comenzó la verdadera superación

“Estuve en una recuperación parcial por un año y luego de un intento suicidio comenzó mi verdadero camino hacia la auto superación y el amor propio”.

El camino de la recuperación no ha sido fácil. “No ha sido ni es fácil en lo absoluto, es una lucha diaria contra mi propia mente, es elegir todos los días tomar una decisión favorable y positiva para mi vida, sobre todo en los momentos de angustia o ansiedad, ya que con este trastorno los problemas cotidianos de la vida pueden enseguida provocar una recaída, y es que los desórdenes alimenticios funcionan como las adicciones, son un falso puerto seguro, una falsa zona cómoda”, explica Solana.

Solana cuenta que durante estos años ha sufrido muchas recaídas, pero cada una de ellas le ha dejado una nueva enseñanza sobre ella misma, sobre el funcionamiento de su mente y gracias a eso se ha vuelto más precavida y más fuerte.

“Si tuviera que decirle algo a quienes están atravesando por una situación similar, sería que busquen ayuda con un profesional con quién puedan comenzar el camino del autodescubrimiento/autoconocimiento. Es muy fácil cuando caemos en un espiral negativo olvidarnos sobre nuestras virtudes, nuestros dones, talentos y nuestro propósito. Y en ocasiones tampoco los hemos descubierto aún y eso nos da la falsa creencia de que no somos buenos en nada ni para nada. Si el espejo pudiera reflejar la belleza de nuestro ser interior, muchas cosas serían diferentes”, sentencia Solana.

