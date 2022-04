¿Quieres más músculos? La proteína que debes consumir en la noche

Consumir proteínas es fundamental para la salud pues se encuentran en cada célula del cuerpo, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Nuestro organismo necesita proteínas para fortalecer los huesos y músculos. Conoce la proteína que debes consumir en la noche para tener más músculos.

MedlinePlus indica que obtenemos proteínas de la carne, los productos lácteos, las nueces y algunos granos o guisantes.

Además, se explica que debemos comer proteínas todos los días, porque el cuerpo no las almacena del mismo modo que las grasas o carbohidratos. La cantidad que se necesita depende de la edad, sexo, estado de salud y nivel de actividad física.

La proteína que debes consumir en la noche

El consumo de proteína es una parte fundamental de la dieta, pues tienen un efecto determinante sobre procesos como el aumento o la disminución del peso corporal y la masa muscular.

(Foto: Pexels)

Al respecto, un artículo de 20 minutos señala que las cantidades y las clases de proteínas que más se consumen como parte de la dieta habitual es uno de los primeros parámetros que los nutricionistas modifican para mejorar según qué aspectos de la salud de un paciente.

De manera que, si tu objetivo es ganar masa muscular o tener más musculo, es fundamental tener un consumo de las cantidades adecuadas de proteína, pero sobre todo, del tipo de proteína que se ingiere.

Healthline señala que todavía existe controversia sobre si el consumo de proteínas después de hacer ejercicio puede aumentar en mayor medida los músculos, pero lo que se ha visto con más claridad es que la ingesta antes de dormir puede tener beneficios en el crecimiento de músculos.

Un estudio publicado en la revista especializada Journal of the International Society of Sports Nutrition indica que específicamente, de entre los tipos de proteína el más adecuado para este proceso es la caseína.

¿Por qué? Debido a que se trata de una proteína de liberación lenta puede asegurar la disponibilidad de aminoácidos durante todo el descanso.

(Foto: Pexels)

El mencionado estudio concluye que estas propiedades se maximizan en adultos deportistas consumiendo entre 30 y 40 gramos de caseína antes de dormir y entrenando por la mañana antes de desayunar.

¿Dónde encontrar la caseína?

Se puede encontrar en forma de suplemento alimenticio, pero también se encuentra de manera natural en los lácteos, y es preferible consumirla de esta forma para aumentar músculos.

“La caseína supone el 80% de las proteínas de la leche de vaca, y se necesita para la absorción de calcio y fosfato en el intestino. Al ser una proteína de alto valor biológico y de absorción más lenta respecto al suero de leche, te aporta nutrientes de forma gradual y continua durante el sueño”, explica un artículo de Men’s Health.

Es una fosfoproteína, un tipo de heteroproteína, presente en la leche y en algunos derivados y productos fermentados como el yogur, el kefir o el queso.

¿Se recomienda para todo el mundo?

El consumo de caseína en la noche solo aplica para aquellas personas que están buscando activamente aumentar su masa muscular, cuidando todos los aspectos de la rutina, como la práctica regular de ejercicios y las horas de descanso necesarias.

“El consumo de caseína inmediatamente antes de dormir está recomendado en algunos supuestos, como es el de los atletas, personas que realizan ejercicio diariamente o en personas mayores sin sobrepeso”, detallan desde 20 minutos.

(Foto: Pexels)

Para las personas con sobrepeso u obesidad, está comprobado que comer antes de dormir incrementa los niveles de insulina a la mañana siguiente, lo que puede aumentar la ganancia de peso, por ello, para estas personas no sería adecuado ingerir proteínas justo antes de irse a la cama.

Siempre debes consultar con el experto

Recuerda que el consumo de proteínas siempre debe estar supervisado por un especialista en nutrición, pues la doctora Nieves Palacios, coordinadora del Grupo de Trabajo Actividad Física y Deporte de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) advierte que “lo que nunca piensan es que, si consumen un producto inadecuado o en dosis inapropiadas, no sólo no mejoran su trabajo físico, sino que puede ser peligroso para su salud”.

Un artículo de Efe destaca que las interacciones de la proteína con la dieta pueden ser positivas o negativas: positivas si se complementan en el caso de que no se alcance un nivel de ingesta proteica apropiado, o negativas, si se intenta satisfacer un defecto de la dieta pero esta no está bien controlada.

Ya lo sabes, si tu objetivo es tener más músculos puedes consultar con el médico si el consumo de proteínas como la caseína es bueno para ti.