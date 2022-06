¿Quieres brazos de superhéroe? Los ejercicios que hace Henry Cavill

Henry Cavill, actor que interpreta a Superman, sin duda se ha ganado la admiración de muchos no solo por su trabajo, sino por el empeño que pone en el gimnasio para tonificar su figura. ¿Quieres brazos de superhéroe? Te contamos los ejercicios que hace Cavill para conseguirlos.

Conseguir unos brazos musculosos y marcados no es fácil, pero si tienes la disciplina y sobre todo, haces los ejercicios correctos, puedes conseguirlo.

Recordemos que más allá de lo físico, entrenar el tren superior del cuerpo con pesas puede tener muchos beneficios, como mayor estabilidad en la columna, aumento de la flexibilidad y músculos fuertes, de acuerdo con Mejor con Salud.

Ejercicios de Henry Cavill para brazos de superhéroe

El actor Henry Cavill se esfuerza mucho en el gimnasio para presumir una buena musculatura en los brazos y es posible conseguirlo también si eres constante con los siguientes ejercicios:

1. Curl con mancuernas

Este ejercicio consiste en mantenerse de pie, con la espalda derecha, las piernas separadas a la altura de los hombros y los codos pegados al cuerpo.

Levanta las mancuernas hacia tu pecho y luego vuelve a la posición original, haciendo una pequeña pausa justo en la parte más baja del recorrido.

(Foto: Pexels)

2. Aperturas laterales

Debes estar de pie, con la espalda recta y el abdomen apretado. Luego, con las mancuernas en cada mano, debes abrir los brazos hacia los lados, con un movimiento controlado. Se recomiendan de 10 a 12 repeticiones en tres series.

Varía los movimientos subiendo las pesas pero hacia el frente y luego baja suavemente y repite.

3. Tríceps con ligas o gomas elásticas

De acuerdo con Men’s Health, las extensiones con gomas elásticas son uno de los ejercicios para tríceps que hace Henry Cavill.

Se puede hacer también con mancuernas, pero si te es posible hacerlo con ligas o bandas de resistencia es mejor.

(Foto: Instagram)

Debes colocarte de pie y luego bajar el pecho, flexionando un poco las rodillas. Debes sujetar las ligas de algo firme que esté delante de ti luego, jalar hacia atrás hasta estirar por completo el codo. Vuelve a la posición original y cuida que todo el movimiento esté controlado.

Haz 4 series de 10 repeticiones, descansando solo 45 segundos entre cada una.

¿Debo levantar mucho peso?

En realidad no, lo importante es hacer los ejercicios de forma correcta y con la constancia adecuada. Así lo confirma el mismo Cavill, quien en una publicación en Instagram de uno de sus entrenamientos revela que no levanta mucho peso.

“Me gusta porque no levanté mucho peso para lograr un buen bombeo de brazos. Con el tiempo he comprendido que en el fitness no es el peso lo que importan, es el tipo de entrenamiento que hagas. Así que no te compares con nadie y busca la mejor versión de ti mismo”, escribió.

Mayo Clinic recomienda levantar un peso adecuado, comenzando con pesas o mancuernas que se puedan levantar cómodamente de 12 a 15 veces. A medida que adquieres más fuerza, puedes aumentar de forma gradual la cantidad de peso.

(Foto: Pexels)

Otro consejo que debes tomar en cuenta es no ejercitar los mismos músculos dos días seguidos, lo mejor es planificar sesiones diarias para grupos musculares específicos. Por ejemplo, un día pierna, otro brazos, otro abdomen y así sucesivamente.

¿Estás listo para lograr brazos de superhéroe como los de Henry Cavill? ¡Empieza hoy mismo la rutina!

(Con información de Men’s Health, Mejor con Salud y Mayo Clinic)

