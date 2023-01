Elementos de la Universidad Tecnológica del Sur de China en Guangzhou, China, descubrieron una manera de combatir la disfunción eréctil y restaurar esta capacidad en un grupo de cerditos.

Los especialistas vieron que con una operación en la zona genital, el órgano reproductor masculino de estos animales recuperó su erección normal, por lo que puede significar un poco de esperanza para las personas con disfunción eréctil en el futuro.

¿En qué consiste esta operación? Aquí te contamos más sobre este avance en la medicina para la disfunción eréctil.

La innovadora operación para combatir la disfunción eréctil

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) explica que hay muchas causas de la disfunción eréctil, que van desde enfermedades y la toma de medicamentos, hasta ciertos problemas emocionales o psicológicos.

10 posibles causas de la disfunción eréctil identificados por el NIDDK son:

miedo al desempeño sexual medicamentos para presión arterial antidepresivos ansiedad tabaquismo diabetes tipo 2 enfermedades del corazón sobrepeso tomar alcohol baja autoestima

El panorama de la disfunción eréctil no es bueno: solo en 2017 existían 152 millones de hombres con este problema en el planeta y la Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé un incremento a 322 millones para el 2025.

De acuerdo con Secretaría de Salud, la disfunción eréctil afecta a hombres mayores de 40 años:

55% lo tiene de forma leve

35% lo sufre de manera moderada

10% lo presenta de forma severa

Lo que hacen los doctores en esta nueva operación para tratar la disfunción eréctil es usar tejido artificial para restaurar la función en cerdos. Esto puede ser un desarrollo prometedor para las personas afectadas por este problema y, en palabras de los doctores, es algo que no se había visto antes.

El problema es que muchas veces, cuando se pone un tejido nuevo, el organismo lo rechaza. Por ello, se investigaron nuevos enfoques y los autores del estudio descubrieron que se puede resolver el problema de la disfunción eréctil creando una túnica albugínea artificial que imita la elasticidad del tejido natural con una sustancia denominada “hidrogel”.

“Las fibras curvas primero se enderezaron para absorber la tensión y luego se estiraron para inducir una transición de suave a firme. El método propuesto allana el camino para construir una variedad de organizaciones que soportan peso. Con la imitación de la estructura, se puede conseguir la igualación del rendimiento que tendría alguien sin disfunción eréctil”, escriben los expertos.