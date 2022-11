Cuando tienes hemorroides no puedes comer lo mismo que antes. Estas venas hinchadas en la zona rectal, que se pueden presentar dentro o en la zona que se encuentra alrededor, requieren tratamiento y una de las aproximaciones es la dieta para hemorroides.

El National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) señala que una de las recomendaciones para las personas con hemorroides es el incremento en su ingesta de fibra. ¿Qué empeora las hemorroides? ¿Qué alimentos ayudan a desinflamar? Aquí te lo decimos.

¿Qué puedes comer en tu dieta para hemorroides?

Cuando el problema es provocado por estreñimiento crónico, tu dieta para hemorroides debe evitar comidas con poca o ninguna fibra. ¿Por qué? La razón es sencilla: como no tienen fibra, hacen que te esfuerces más al momento de ir al baño y esto puede empeorar los síntomas.

Antes de pasar a los alimentos que no debes incluir en la dieta para hemorroides, te decimos 3 cosas que SÍ puedes comer y que están recomendados por Mayo Clinic:

Frutas

Verduras

cereales integrales

La Clínica Mayo resalta que a menudo se puede aliviar el dolor leve, la inflamación e hinchazón de las hemorroides con tratamientos caseros, como el incremento de estos alimentos ricos en fibra, el uso de tratamientos tópicos, sumergiéndote en bañera con agua calientita o tomando analgésicos.

Si te preguntas qué fruta es buena para las hemorroides, Los Angeles Hemorrhoid Hernia Clinic da 4 ejemplos de frutas que puedes incluir en tu dieta para hemorroides:

Chabacanos

Duraznos

Bayas

Ciruelas

¿Qué alimentos no debes consumir en tu dieta para hemorroides?

El NIDDK recomienda que no incluyas los siguientes productos en tu dieta para hemorroides, pues, a diferencia de los antes mencionados, tienen muy poca fibra o incluso pueden llegar a no tenerla:

Helado

Carne

Alimentos congelados

Queso

Papas fritas