La conductora de televisión Tania Rincón, comentó en sus redes sociales que por problemas de salud tuvo que quitarse la matriz. Todo comenzó con alteraciones en su periodo menstrual que más tarde se relacionarían con un mioma.

En Instagram, dio a conocer la noticia y les dijo a sus seguidores que el viernes 13 la operaron y le hicieron una histerectomía. “Venía ya con temas y un mioma, así que fue lo mejor”, escribió.

La joven presentadora del programa Hoy les recomendó a sus seguidoras mantenerse alerta de su salud ginecológica, pues cualquier anomalía puede indicar problemas que requieren atención médica.

“A partir de mi experiencia les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes, entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor”, dijo.

¿Por qué Tania Rincón decidió quitarse la matriz?

A sus 35 años, Tania Rincón es madre de dos pequeños y debido a complicaciones en su periodo menstrual, como sangrados abundantes y la detección de un mioma, tuvo que realizarse una histerectomía por el bien de su salud.

Los miomas uterinos son masas anormales de tejido muscular liso que pueden crecer en o alrededor del útero. Muchos miomas no presentan síntomas pero en los casos donde sí, puede haber:

Una masa abdominal

Hemorragia uterina anormal

Dolor en la pelvis o el abdomen bajo

Síntomas urinarios

Dolor de espalda

En la mayoría de los casos, los miomas son tumores benignos y solo si causan molestias graves se debe tratar. La forma de corregirlos es con una cirugía o incluso, quitando la matriz.

¿Qué es la histerectomía o quitarse la matriz?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, señala que la histerectomía es la cirugía para extirpar o retirar el útero o la matriz de una mujer. Este órgano alimenta al feto durante el embarazo.

En esta cirugía, se pueden extirpar todo el útero o parte del mismo. Las trompas de Falopio y los ovarios también pueden retirarse. Entre las principales razones por las que se puede quitar la matriz destacan:

Periodos abundantes y dolorosos (adenomiosis)

Cáncer de útero, de cuello uterino u ovárico

Dolor crónico de la pelvis

Endometriosis que no responde al tratamiento

Sangrado vaginal intenso y prolongado

Miomas uterinos

La decisión de operarse y “soltar” la idea de que no podrá a volver a ser madre de forma biológica, mantuvo en conflicto a la conductora Tania Rincón, quien al final decidió que extraerse la matriz ha sido lo mejor para su salud.

“Dani (su esposo) y yo ya habíamos decido no tener más hijos pero aún así me costó trabajo tomar la decisión de operarme, me cuesta mucho trabajo parar. Pero bueno, aquí ando tomando las cosas con calma y con mucho agradecimiento”, detalló.

