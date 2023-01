Si alguna vez has intentado matar a una cucaracha, sabrás que es una de las tareas más arduas que hay.

Estos son de los insectos más difíciles de matar debido a su gran resistencia y de hecho, también son de los animales rastreros más antiguos y que han sobrevivido muchos cambios climáticos.

Las increíbles razones por las que es tan difícil matar una cucaracha

Una investigación de científicos de la Universidad de Berkeley publicada en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences, analizó a las cucarachas para ver qué las hace ser animales tan resistentes a fin de desarrollar robots rescatistas.

Se estudió a las cucarachas americanas, de nombre científico Periplaneta americana, que son las cucarachas que todos conocemos y hemos visto alguna vez en el hogar. Estas son las razones sorprendentes por las que es casi imposible matar a las cucarachas.

Pueden encogerse a un tamaño muy reducido

Se encontró que las cucarachas miden 12 milímetros de alto cuando corren libremente, pero pueden aplastar sus cuerpos hasta los 4 milímetros. Para entrar a una grieta consiguen aplastarse en menos de un segundo y, una vez allí, pueden correr a altas velocidades.

Pueden aguantar 900 veces su peso

También se encontró que las cucarachas pueden recibir presiones 900 veces mayores a su peso corporal y resultar ilesas, o sea que cuando las pisas por eso ellas quedan como si nada.

Son muy rápidas

Además, son muy escurridizas y esto es porque pueden correr con solo dos de sus seis patas y que alcanzan 1,5 metros por segundo, es decir que en un segundo se desplazan 50 veces la longitud de su cuerpo.

Pueden vivir sin su cabeza varios días

Aunque las cucarachas respiran por la cabeza, también es cierto que tienen pequeños orificios en todo su cuerpo por los cuales también puede respirar, por lo que puede sobrevivir una semana sin cabeza, ya que no la necesitan para respirar.

Sin embargo, sin cabeza tendrán una muerte segura porque sí necesitan su cabeza para comer y beber. De hecho también mueren por deshidratación tras una semana y pueden vivir hasta un mes sin comer.

Las hembras no necesitan machos para reproducirse

Las cucarachas hembras no necesitan un macho para reproducirse si es que no hay uno cerca. Aunque casi siempre hay machos cerca para que las cucarachas puedan reproducirse, si no hay uno cerca, las hembras pueden reproducirse de forma asexual mediante la partenogenesis.

(Con información de BBC y holistic pet solutions)