¿Por qué es importante cuidar nuestro sistema inmunológico?

¿Sabías que todos los días tu cuerpo genera células cancerosas a diferentes grados? Quizá te preguntarás la razón por la que no te ha dado cáncer si esto es verdad y la respuesta se encuentra en el sistema inmune. La importancia del sistema inmunológico va más allá de solo protegernos contra enfermedades.

El hecho de que no te dé cáncer tiene que ver con que nuestro sistema inmune vigila estas células y las intenta controlar. Si no puede hacerlo, genera una serie de reacciones para erradicarla. ¿Qué pasaría si nuestro sistema inmune no hace lo que tiene que hacer?

Importancia del sistema inmunológico: “Es una de las piezas claves para el envejecimiento saludable”

El doctor y especialista en biotecnología y ciencias de alimentos, Hugo Palafox, menciona que la mayoría de las enfermedades tienen que ver con el sistema inmune y el debilitamiento de este.

“Nuestro sistema inmune no es el único que nos protege. Tenemos un segundo sistema de defensa del que casi no se habla: sistema de defensa antioxidante, que es el mejor amigo del sistema inmunológico. El sistema inmune se vería limitado si se quitara el sistema de defensa antioxidante. Si se fortalece uno, se fortalece el otro”, explica el especialista.

El doctor Palafox pone el ejemplo de la “juventud eterna” o las personas mayores de edad que siguen teniendo gran vitalidad a pesar de los años y que casi no se enferman. “Una de las piezas claves para el envejecimiento saludable es el sistema inmune. Si queremos extender nuestra juventud y desempeño, el sistema inmune es la clave. No nada más combate infecciones”, indica el experto.

“Damos por sentado que nuestras defensas van a realizar ese propósito”

¿Conoces a alguien que coma alimentos pocos saludables o que tome refrescos y diga “equis, no pasa nada”? En palabras del médico cirujano y especialista en manejo de enfermedades crónico-degenerativas por suplementación nutricional, Miguel Ángel García, la alimentación y los hábitos juegan un papel importante en nuestra salud.

“Damos por hecho que las defensas nos van a proteger. Están compuestas por células y anticuerpos, pero necesitan materia prima para poder funcionar. Hemos desarrollado el hambre para obtener los nutrientes. El sistema inmune necesita cierta potencia y esta proviene de los nutrientes. Hay que recordar que el sistema inmune también puede atacarnos y esto es conocido como enfermedades autoinmunes”, detalló García en conferencia de prensa online.

En sus palabras, la alimentación puede ayudar al sistema inmune, mientras que conductas como el consumo en exceso de alcohol, el tabaquismo o la mala alimentación pueden afectarlo. Por ello, la recomendación es mejorar los hábitos.

“Si no sabemos mucho de nutrición, lo mejor es asesorarnos. La grasa abdominal puede ayudar a que desarrollemos ciertas enfermedades. Solemos descuidar mucho la hidratación. Hay que mejorar de forma asertiva, muy intencionada nuestros hábitos para tener un sistema inmune sano”, dijo el doctor García.

Glutatión, un factor importante para el correcto funcionamiento del sistema inmune

La importancia del sistema inmunológico es tal, que si no funcionara adecuadamente contraeríamos cualquier enfermedad que apareciera. Sin embargo, aparte de los métodos ya conocidos para “fortalecerlo”, existe una bio molécula que se produce en nuestro cuerpo a la que no se le suele prestar atención: el glutatión.

El médico cirujano y especialista en medicina natural, Ricardo García Pelayo, resalta que con el paso del tiempo, nuestros niveles de glutatión han bajado por muchos factores y esto acelera proceso de envejecimiento y propensión a enfermedades.

“Glutatión está compuesto de tres factores: Glutámico, Glicina y cisteína. Sin embargo, tomarlo no funciona. Tiene que haber un precursor, que son los nutrientes. Se trata de la mejor forma natural de fortalecer nuestras células de las defensas y también ayuda a desintoxicarnos”, abunda García Pelayo.

¿Qué tiene que ver esto con la importancia de nuestro sistema inmunológico? El doctor Pelayo señala que mucho, ya que, si tenemos glutatión de forma natural, nos ayudará a producir ATP sin tener que tomar taurina u otros estimulantes, además de protegernos contra el estrés oxidativo.

“También se ha comprobado que mejora la piel. Muchas enfermedades se dan porque hace falta glutatión y con el coronavirus también se ha visto una relación, ya que puede ayudarnos a combatir la replicación de covid-19. Es la mejor arma que tenemos contra las pandemias y se ha visto que la baja de glutatión es la causa de muchas enfermedades”, indicó el médico cirujano.