La cantante Ilse Olivo, integrante de la agrupación Flans, sufrió un golpe de calor que le causó un desvanecimiento durante el concierto en Mérida del Inesperado Tour que comparten con el grupo Pandora.

El incidente ocurrió casi al final del concierto cuando los espectadores se percataron de la ausencia de Ilse en el escenario. Algunos de los asistentes se pudieron percatar del desmayo que sufrió Ilse, momento que capturaron en video.

En Mérida se han experimentado altas temperaturas, donde la mínima es de 24° y la máxima de 34° C. Te explicamos qué es un golpe de calor y por qué puede ser grave y poner en peligro la vida.

¿Por qué es grave un golpe de calor como el que sufrió Ilse de Flans?

¿Qué sucede en el cuerpo cuando hay altas temperaturas? El golpe de calor y la insolación son dos de los problemas de salud derivados del calor.

A medida que el cuerpo se calienta, los vasos sanguíneos se dilatan y se abren. Esto provoca una tensión arterial más baja provocando que el corazón trabaje más para llevar la sangre por todo el cuerpo. Esto a su vez puede causar sarpullido o pies hinchados.

También se produce una sudoración excesiva que lleva a la pérdida de líquidos y sal, lo que cambia el equilibrio del cuerpo y que, en conjunto con la baja presión arterial, provoca la insolación o el golpe de calor.

Con un golpe de calor, el cuerpo no puede enfriarse. La temperatura puede elevarse a más de 40 grados en tan solo 10 minutos y de no regresar a la temperatura normal, se puede provocar discapacidad o la muerte.

¿Por qué afecta el calor al cuerpo?

El cuerpo funciona de manera correcta con una temperatura interna de 37,5 °C sin importar si está en un clima frío o cálido. En ambos extremos climáticos, el cuerpo se va a esforzar por mantener la temperatura de 37 grados.

Cuando hace mucho calor, el cuerpo se esfuerza por refrescarse y no subir su temperatura y por eso se dilatan los vasos sanguíneos y se produce el sudor. Pero hay veces que este sistema no funciona o no es suficiente y por eso se producen los golpes de calor.

Una persona con golpe de calor puede sudar profundamente o no sudar para nada, pueden sufrir confusión, desmayarse o tener una convulsión. Otros síntomas del golpe de calor son:

Mareos

Náuseas

Desmayo

Confusión mental

Calambres musculares

Dolor de cabeza

Sudoración intensa

Cansancio

Temperaturas extremadamente altas pueden suponer un esfuerzo importante para el corazón o dificultar la respiración, y esto puede causar problemas de corazón o problemas para respirar. Se corre un mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos durante un golpe de calor.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

Vigilar a los niños, personas con enfermedades subyacente o de la tercera edad, ya que están en mayor riesgo de padecer un golpe de calor

Mantén fresco el interior de tu casa, con un ventilador o dejando las ventanas abiertas y cerrando las cortinas en las habitaciones donde entra mucho el sol

Bebe mucha agua y evita tomar alcohol

No dejar a nadie dentro de un vehículo cerrado

No exponerse al sol durante las 11 y las 3 de la tarde

Estar en la sombra y usar bloqueador solar

Cargar agua a todos lados

Si una persona experimenta un golpe de calor y vuelve a su temperatura normal en media hora, el golpe de calor no es grave. En estos casos se recomienda:

Mover a la persona a la sombra

Recostarla y poner alzar sus pies ligeramente

Hacer que beba mucha agua o electrolitos orales

Enfriar su piel con compresas o hielo

Si el golpe de calor dura más de 30 minutos, la persona comienza a sufrir insolación y en estos casos es necesario acudir a recibir atención médica urgente.

