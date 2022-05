¿Quieres saber cómo ordenar el armario? El orden es un hábito con el que no todos nacemos. A unos les cuesta más trabajo que a otros, pero al final, todos queremos vivir en un espacio organizado y limpio.

Uno de los espacios que más requieren nuestra atención es el armario. Todos los días metemos y sacamos ropa y zapatos, por lo que es fácil crear un desorden que con el paso de los días se vuelve más tedioso arreglar.

El problema de tener un armario desorganizado es que nos cuesta más trabajo encontrar las prendas que queremos utilizar y eso puede causar un retraso en nuestra rutina o que dejemos de usar ropa por olvidar que existe.

Por eso, te explicamos algunos trucos para ordenar el armario y que sea más sencillo mantener el orden.

¿Mucha ropa pero nada que usar? 6 consejos para ordenar el armario

Antes de comenzar a ordenar, es recomendable que destines una buena parte del día o incluso un día completo a la organización. Lo ideal es hacerlo por la mañana, ya que es cuando tenemos más energía y nuestra concentración es óptima. Además tendrás todo el día para finalizar la tarea, ya que es muy importante no dejar las cosas a medias cuando de orden se trata.

1. Agrupa toda tu ropa y observa lo que tienes

El primer paso es sacar toda tu ropa del clóset, ya sean camisas, blusas, pantalones, suéteres y ropa interior. De esta forma podrás darte cuenta de todas las prendas que tienes y estarás listo para el paso siguiente.

2. Deshazte de lo que no usas o no te hace feliz

Los expertos en orden y organización siempre aconsejan desechar todo aquello que ya no sirve o que no usamos. En el caso de la ropa, cuya utilidad es prolongada, también se recomienda pensar en qué prendas realmente usamos y si nos hacen felices. Si hay una prenda que no te gusta como luce o que no te has puesto en varios meses, lo mejor será donarla.

3. Ordena de lo más grande a lo más pequeño

Llegó el momento de doblar y guardar. Primero empieza por las prendas más grandes como la ropa que usas día a día y al final ordena los cinturones, accesorios de cabello, aretes y collares.

4. Acomoda en forma vertical

Los expertos del orden dicen que almacenar las cosas en posición vertical ayuda a ahorrar espacio y facilitar la elección de atuendo. También se recomienda organizar por colores y hacer un doblado de tres pliegues. Solo cuelga lo imprescindible, esto incluye las bufandas.

5. Utiliza cajas de almacenamiento

Para las cosas más pequeñas se recomienda usar cajas de almacenamiento. Esto se destinará a la ropa interior y calcetines, que deben ir doblados. En cajas más pequeñas guarda accesorios de cabello, aretes, anillos y collares. Si gustas también puedes etiquetar las cajas.

6. Mantén el orden

Para mantener el orden, nunca te quites ninguna prenda en ningún lugar de tu casa que no sea cerca de tu armario. Así será más fácil mantener la organización y que no te flojera guardar tus cosas al mismo tiempo que evitas regar tus prendas por toda la casa.

Con información de: Hogarmanía, clara