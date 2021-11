“El mexicano no es un sistema de salud; es un sistema de enfermedad"

Para que algo sea sustentable, las acciones que se llevan a cabo deben construir insumos para poder seguir haciendo lo que se está realizando y en palabras de la doctora Marilú Acosta, el sistema de salud que se tiene en nuestro país, así como está, no es ni puede ser llegar a serlo.

La doctora Acosta, quien fungió como asesora externa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) resalta que el sistema de salud mexicano necesita un trabajo de “hojalatería y pintura”, sino es que “un cambio radical”, para lograr esa meta.

“El sistema de salud mexicano es un sistema de enfermedad”

“Un sistema de salud sustentable debería estar enfocado en construir salud para que la propia población esté cada vez más sana y el gasto en la enfermedad sea menor. Eso no solo ayuda en general a tener una población más saludable, sino también a que las personas, cuando realmente lo necesiten, tengan un sistema de salud liderado con los insumos suficientes, con el dinero adecuado”, menciona la doctora.

La experta, quien fuera Coordinadora de Proyectos Especiales de la Dirección General de Promoción de la Secretaría de Salud a nivel Federal detalla que nuestro sistema de salud en realidad no es un sistema de salud y más bien, es un sistema de enfermedad.

“Ven principalmente a los enfermos, no están enfocados a la parte de la prevención ni a sostener la salud. Por saturación, por diseño incluso de los propios sistemas, cuando una persona se enferma y empieza a presentar síntomas no solo de enfermedades agudas sino también de enfermedades crónico-degenerativas, en lugar de atacar el problema desde el inicio y en vez de sostener una vida digna y una buena calidad de vida, están abandonados, aventados junto con todo el grueso de la población enferma”, apunta la doctora.

Debido a esto, indica, se tiene a una gran cantidad de personas “medio enfermas” y “cazar” al que de verdad necesita atención en salud es una tarea complicada.

“Un sistema sustentable es aquel en donde estemos enfocados en la salud. En sostenerla, en mantenerla, en construirla”, explica la doctora, quien participará en el evento "Celebrate Life - La Ciencia nos cambia la vida” de los 125 años de ROCHE, a realizarse el 24 de noviembre.

El foco en innovación y paciente

Antes, aproximadamente hace 60 años, se tenía un número de población en todo el mundo que era más manejable, con una relación médico-persona más sensata, detalla la doctora Marilú.

“Era más personal de salud para una población más pequeña. Era más fácil poder sostener de alguna forma la salud. No era una cuestión de esperar 3 o 4 horas para una consulta, incluso en los sistemas de seguridad, el IMSS, el ISSSTE, eran unas maravillas, con una calidad de atención brutal, pero también había una cantidad menor de personas “, recuerda.

Actualmente, comenta, los sistemas de salud se encuentran rebasados por completo en cuanto a la relación personal de salud – número de personas en la comunidad y por ello, la innovación de salud entra en dos vertientes:

Diseño de los servicios de salud: “realmente necesitamos repensar los sistemas de salud en cuanto a cómo están diseñados y cómo están los procesos, porque, a fin de cuentas, fueron construidos para una población que ya no existe”, dice la doctora. De hecho, añade, antes se encontraban enfocados en las muertes perinatales y “ahora nos encontramos más cargados a la parte crónico degenerativa”.

Tecnología: “Las bases de datos, el big data, la inteligencia artificial… hoy se tienen muchísimas herramientas que nos pueden ayudar a dar un mejor seguimiento al paciente, pero el enfoque siempre es pensar en el paciente sano. Es decir, mantenerlo sano. No debe estar enfocada en “ah, ¿cómo puedo atender a más enfermos? Porque con eso, nos sale ‘el tiro por la culata”, abunda.

“El covid tiró los discursos de ‘estamos bien”

La doctora Acosta señala que la pandemia vino a decirnos que no estábamos listos, que no sabíamos lo que pensábamos conocer de medicina y que no nos encontrábamos preparados para una necesidad masiva de atención.

“Dijo: ‘no están listos para hacer la parte de prevención’. Y aquí China puso la pauta de una manera muy interesante: empieza en Wuhan la pandemia y una de las cosas que hacen es que construyen en 10 días varios hospitales de mil camas. A nivel mundial, las noticias fueron: vamos a construir un hospital de mil camas, pero los chinos utilizaron incluso varios hoteles. Fue una manera en la que la pandemia nos dijo ‘necesitan cambiar”, resalta la ex directora de Planeación y Estrategia en Materia de Salud, de la Coordinación de Gabinetes de la Presidencia de la República de México durante la pandemia de influenza 2009.

“Urge tener una autoridad que también sirva de guía, porque en teoría debería ser la OMS, pero no hizo su chamba en ese sentido, se quedó en la parte de sugerencias y recomendaciones”

La medicina digital se vio beneficiada por la emergencia sanitaria, ya que recibió un impulso que la doctora considera “brutal”, debido a que era más el miedo a salir que el temor a la tecnología.

“Aunque nos encanta la ciencia ficción, nos da mucho miedo la parte de la robótica y de la pérdida de la humanidad. La pandemia vino a empujar la parte de la medicina digital para bien y más que dejar abierta la puerta, destruyó muchísimas barreras y nos encontramos frente a un campo fértil para poder construir de la mano una medicina humanista, innovadora y digital para poder sostener más la salud y no estarla recuperando en enfermos”, concluye.