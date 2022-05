El mejor carbohidrato que puedes consumir para ganar músculo

Existen muchos mitos alrededor de los carbohidratos y uno de los más comunes es que no deben consumirse cuando buscamos tonificar el cuerpo. La realidad es que se ha comprobado que existe un carbohidrato ideal para ganar músculo que no puede faltar en la dieta.

Lograr unos músculos más grandes y tonificados requiere de un entrenamiento intenso pero también, de buena alimentación, de preferencia bajo la supervisión de un especialista.

No tener una ingesta calórica adecuada nos impide tener la energía necesaria durante el entrenamiento, además de que no construimos el músculo deseado. A continuación, te decimos por qué hay un tipo de carbohidrato que no puedes dejar fuera de tu alimentación.

El mejor carbohidrato para ganar músculos

Las proteínas y los hidratos de carbono son nutrientes indispensables para una buena alimentación al buscar aumentar la masa muscular. Las proteínas incluyen alimentos como la carne, el pescado y los huevos.

(Foto: Pexels)

En cuanto a los carbohidratos, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos explica que son moléculas de azúcar que en su descomposición se convierten en glucosa, la principal fuente de energía para el organismo.

“Es fuente de energía para las células, tejidos y órganos del cuerpo. La glucosa puede usarse inmediatamente o almacenarse en el hígado y músculos para su uso posterior”, detallan.

Existen tres tipos de carbohidratos: el azúcar, el almidón y la fibra. Los alimentos con carbohidratos incluyen:

Granos: como el pan, fideos, pastas, galletas saladas, cereales y arroz

Frutas: como manzanas, plátanos, bayas, mangos, melones y naranjas

Productos lácteos: como la leche y el yogurt

Legumbres: incluyendo frijoles secos, lentejas y guisantes

Bocadillos y dulces: como pasteles, galletas, dulces y otros postres

Jugos, refrescos, bebidas de frutas, bebidas deportivas y bebidas energéticas con azúcar

Verduras con almidón: como papas, maíz y guisantes

(Foto: Pexels)

Entre estos carbohidratos, hay uno que, de acuerdo con un estudio de la revista especializada Nutrients, es ideal para potenciar la recuperación y la ganancia muscular después de un entrenamiento. Se trata de la papa, también llamada patata.

Estudios comprueban la eficacia de la papa

Aunque se cree que este alimento engorda, lo cierto es que es indispensable en las dietas deportivas, pues por ser rico en carbohidratos facilita el crecimiento y mantenimiento de los músculos, además de que eleva la energía.

Además, el mencionado estudio detalla que también contiene proteína, la cual puede ser de alta calidad y ayudar a las personas a desarrollar y mantener la masa muscular.

Para identificar la calidad de la proteína de la patata, los investigadores reclutaron a un grupo de mujeres de veintitantos años que generalmente consumían la cantidad diaria recomendada de proteína.

Los investigadores dividieron el grupo por la mitad, dando a un grupo las proteínas derivadas de las papas para duplicar la cantidad de proteínas que consumían, y la otra mitad permaneció con la cantidad diaria recomendada de proteínas.

Los investigadores encontraron que las mujeres que habían estado consumiendo el suplemento de proteína de patata habían aumentado la síntesis de proteína muscular, mientras que el grupo de control no.

(Foto: Pexels)

“Este fue un hallazgo interesante que no esperábamos, es un hallazgo que sugiere que las proteínas de origen vegetal pueden ser valiosas para ayudar a mantener y desarrollar los músculos", indica la autora principal, Sara Oikawa, de la Universidad McMaster, en Canadá.

Se debe consumir hervida u horneada

Por supuesto que la papa se debe consumir horneada o hervida, pueda sazonarse con orégano, pimienta o una pizca de sal, pero se deben evitar las preparaciones fritas o bañadas en salsa.

El ejercicio es fundamental para una eficacia en ganancia muscular real, así que asegúrate de que la intensidad del entrenamiento sea suficiente, de lo contrario puedes empezar a aumentar grasa en lugar de masa muscular.

Ya lo sabes, existe un carbohidrato para ganar músculo que, combinado con el ejercicio, te da los resultados que tanto deseas. No olvides que siempre es importante consultar con un especialista en nutrición, especialmente si padeces alguna enfermedad o problema de salud.

(Con información de Medline, El Universo y Men’s Health)

