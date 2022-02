¿Cuál es la frecuencia ideal para lavar el pijama?

La frecuencia ideal para lavar el pijama es algo que no todos toman en cuenta, pues se cree que al ser una prenda con la que no salimos a la calle, no requiere tanta atención, sin embargo, es importante lavarla lo suficiente para evitar problemas de salud en la piel.

(Foto: Pixabay)

Una encuesta en Reino Unido señala que los hombres lavan su pijama cada dos semanas, mientras que las mujeres, cada 17 días. ¿Es lo ideal? Te lo decimos en los siguientes párrafos.

Frecuencia ideal para lavar el pijama

Existen muchos tipos de pijamas, los hay ligeros, más abrigadores, de dos piezas, de una sola pieza o hasta con gorro o antifaz incluido, pero sin importar el estilo que prefieras, es importante tener en cuenta la frecuencia ideal para lavar el pijama.

De acuerdo con la profesora Rally Blommfield, especialista de la Escuela de Medicina e Higiene de Londres, existen muchos problemas causados por usar la misma ropa de dormir durante varios días.

“Todos tenemos organismos en la piel que generalmente son dañinos, el problema es si estas se meten en el lugar equivocado porque pueden provocar infecciones en el cuerpo”, detalla.

(Foto: Pexels)

La profesora señala que los microbios que se producen y acumulan en la ropa, incluyendo el pijama, pueden transferirse a través del cuerpo a otras prendas que llevamos, por ello, recomienda lavar el pijama de manera frecuente.

¿Cada cuánto se debe lavar el pijama?

Lo ideal es hacerlo cada 3 o 4 puestas, o por lo menos una vez a la semana. La razón es que mientras dormimos, sudamos y nos despojamos de piel muerta, así que los pijamas pueden ser un campo para la acumulación de bacterias.

"El lavado debe acabar con la mayoría de los microbios, pero no con todos si la prenda se ha usado durante dos semanas o más. La ropa no se limpia del todo porque los microbios se han fortalecido", dice Blommfield.

No lavar el pijama puede favorecer incluso problemas como cistitis o hasta una infección por estafilococo aureus, una bacteria resistente a varios antibióticos comunes.

"Bastantes personas son portadoras de la bacteria estafilococo, que puede causar infecciones si se meten en heridas y contusiones. Todos llevamos bacteria E Coli en nuestro intestino. Una vez más, la mayoría de las cepas no son perjudiciales, pero si se meten en el tracto urinario pueden causar una infección", informa un artículo de DailyMail.

(Foto: Pexels)

Lavar el pijama con frecuencia es importante para todos, pero especialmente para personas con eccema, psoriasis u otras afecciones de la piel, ya que los microbios pueden empeorar los problemas.

¿Por qué no queremos lavar el pijama tan seguido?

La principal excusa que hombres y mujeres han dado es que creen que no necesitan lavar el pijama regularmente porque solo lo usan por la noche.

Además, la mencionada encuesta reveló que un 61% reconoció que no tienen una gran variedad de ropa para dormir, lo que los lleva a repetir las mismas prendas durante varios días.

(Foto: Pexels)

Las opciones más populares de pijamas entre las mujeres, según la encuesta, fueron el tradicional pijama de dos piezas (37%), sólo ropa interior (28%) y camisones (26%). Del mismo modo, las opciones más populares entre los hombres fueron la ropa interior (38%), pijama pantalones/shorts (35%) y pijama de dos piezas (19%).

(Con información de La Vanguardia y Salud180)