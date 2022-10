Bañarse es un hábito de higiene básico que mantiene limpio nuestro cuerpo pero ¿te has preguntado qué pasaría si no te bañas en mucho tiempo? Al sur de Irán, un hombre no se bañó durante más de medio siglo y esto fue lo que pasó.

Conocido como “el hombre más sucio del mundo”, Amou Haji no se bañó durante más de 50 años y sorprendentemente, tenía buena salud.

De acuerdo con fuentes locales, el hombre evitaba bañarse por miedo a enfermarse y hasta se realizó un documental sobre su caso llamado “La extraña vida de Amou Haji” en 2013.

En este contenido, se reveló que el hombre se sometió a un examen en la Escuela de Salud Pública de Teherán, donde tras varias pruebas de ETS, de hepatitis y parasitología, los resultados impactaron a muchos, pues dio negativo en todos los casos.

Se vio que no tenía riesgo de salud, a pesar de su falta de higiene, pues su sistema inmune estaba fuerte.

A sus 94 años, este hombre falleció, según reportaron medios oficiales.

¿Qué pasa por no bañarse en mucho tiempo?

De acuerdo con expertos, existen distintas consecuencias de no bañarse en mucho tiempo, como:

Mal olor

Por la acumulación de bacterias y piel muerta, el cuerpo empieza a producir hedor. Además, se acumula una proteína que produce naturalmente la piel y que tiene un olor desagradable, más la mezcla de bacterias.

Así lo explica el dermatólogo Cameron Rokhsar, de la Monte Sinai Medical Center en Nueva York.

Se cree que los malos olores son causados por el sudor, pero según un estudio publicado en la revista Microbiome en 2018, están producidos por gases que emiten las bacterias al ingerir ácidos y proteínas del cuerpo.

Picor en la cabeza

Cuando no te bañas, se acumula una capa de piel muerta en la cabeza y se reseca el cuero cabelludo, causando un intenso picor. Por su parte el cabello, se enredará y se llenará de nudos, además de que se verá grasoso y tieso.

Suciedad en los pies

La falta de higiene favorece que entre los dedos se acumulen los hongos, causando mal olor, picazón y molestias.

Irritación en la ingle

Esta zona es muy sensible y con la suciedad, pueden surgir erupciones cutáneas y un fenómeno llamado intertrigo, que se caracteriza por generar picor y hasta dolor al caminar.

Infecciones

La carga de bacterias sobre la piel es peligrosa, especialmente cuando se tiene una herida abierta, pues aumenta el riesgo de una infección, según la doctora Lauren Ploch, de la Academia Americana de Dermatología.

"Al no ducharte, las bacterias permanecerán en la piel y correrás el riesgo de desarrollar diferentes tipos de infecciones, incluidas enfermedades de la piel y del pecho", dice la doctora Aishah Muhammad.

Verrugas

Pocos lo saben, pero la suciedad acumulada en la piel puede causar crecimientos de verrugas, de acuerdo a la dermatóloga Carolyn Jacob.

Esto ocurre especialmente en zonas como las axilas, detrás de las orejas, el cuello y bajo los pechos en el caso de las mujeres.

Además, la piel muerta y la grasa que se acumula pueden unirse para formar unas manchas marrones.

Ya lo sabes, pasar uno que otro día sin bañarte no te causará ningún daño, pero si dejas este hábito durante mucho tiempo, las consecuencias en tu salud pueden ser peligrosas.

