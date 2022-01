Los pantalones de mezclilla son una prenda de ropa bastante popular por su versatilidad y durabilidad, sin embargo un mal cuidado puede ocasionar que los jeans se rompan, se despinten o se aguaden. Por eso, hoy respondemos las preguntas más comunes sobre su cuidado: ¿cómo lavar los pantalones de mezclilla y cada cuánto?

El denim, como también se le conoce a este material textil, surgió en la ciudad Nimes, de Francia en 1800 como una solución para los mineros que requerían una ropa que protegiera a su piel contra los materiales rudos que trabajaban durante largas horas.

La primer prenda de este tipo fue un overall y años después, Levi Strauss abrió una tienda en San Francisco, Estados Unidos, en la que vendía materiales para obreros, incluyendo los pantalones de mezclilla, pero no fue hasta 1950 cuando el uso de los jeans se popularizó entre la población. Ahora ya sabes que el denim se hizo para durar, pero no sin los cuidados adecuados que hoy te platicaremos.

Te puede interesar:

(Foto: Pexels)

¿Cómo y cada cuánto hay que lavar los pantalones de mezclilla?

De acuerdo con Clothes Doctor, expertos en el cuidado y lavandería de la vestimenta, los jeans se deben lavar solo una vez por mes. De hecho, lavarlos más de la cuenta provoca que el tejido se desgaste y pierda color, así que lo recomendable es que se laven después de 5 ó 10 usos de esta forma:

Los puedes lavar en lavadora o a mano pero con agua fría, de esta manera el tejido y la tintura no se desgastaran, además de que cuidarás el medio ambiente

en lavadora o a mano pero con agua fría, de esta manera el tejido y la tintura no se desgastaran, además de que cuidarás el medio ambiente Al lavarlos , debes voltearlos hacia dentro ya que esa parte es la que más limpia debe estar, además de que así protegerás su color

, debes voltearlos hacia dentro ya que esa parte es la que más limpia debe estar, además de que así protegerás su color Si tus jeans están muy manchados, utiliza un jabón o detergente que sea especial para las manchas pero que sea amigable con el color y la tela

En cuanto al secado, lo que debes hacer para mantener en óptimo estado la prenda es:

Evita a toda costa secarlos a máquina porque vas a aflojar la tela, hacer que se encoja o deforme el pantalón de mezclilla

Tienes que colgarlos y si lo vas a hacer al aire libre, voltéalos para que el sol no decolore la tintura

Al permitir que se sequen solos, estás cuidando el ajuste

(Foto: Unsplash)

¿Cómo cuidar los pantalones de mezclilla?

El lavado no es todo y entre esas 5 ó 10 puestas antes de limpiarlos, los que puedes hacer para cuidar tus jeans es mantenerlos frescos.

Utiliza un vaporizador para ropa con el fin de mantener limpios tus pantalones de mezclilla entre lavadas ya que el vapor afloja los tejidos y permite remover los olores sin desgastar el textil

entre lavadas ya que el vapor afloja los tejidos y permite remover los olores sin desgastar el textil También puedes usar un cepillo de cerdas suaves para eliminar polvo o tierra, recuerda pasar el cepillo en una sola dirección y hacerlo de forma suave para no raspar la tela

Ahí no terminan los cuidados, también es importante saber cómo guardarlos para evitar deformidades y estos son algunos consejos:

Lo mejor será doblarlos y guardarlos en un cajón, las chamarras o camisas de mezclilla pueden ir colgadas

Sigue estos consejos con todas las prendas de mezclilla que tengas para que te duren muchos años y ayudes a tu bolsillo y al planeta, al no comprar ropa nueva a cada rato.

Sigue leyendo:

Con información de: Clothes Doctor