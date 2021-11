¿Cómo elegir la cirugía adecuada para bajar de peso? 

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiman que la mitad de los adultos intentan perder peso en un año determinado, y los adultos más jóvenes tienen más probabilidades de hacer el esfuerzo, seguidos por los adultos de mediana edad y los adultos mayores. Las formas comunes de perder kilos de más incluyen una alimentación sana y equilibrada combinada con una rutina de ejercicio. Sin embargo, muchos toman como alternativa el último recurso: la cirugía para bajar de peso.

En ese sentido, Spencer Kroll, especialista en medicina interna en Nueva Jersey, dice:

"La gente normalmente opta por la cirugía para bajar de peso después de fallar en varios programas de dieta y, a veces, en terapia con medicamentos".

Jeannie Boyer, dietista licenciada en Mount Pleasant, SC, dice que otros eligieron la cirugía para ayudar a resolver o mejorar la diabetes, la presión arterial y la apnea del sueño:

“Algunas de estas afecciones, como la diabetes y el tratamiento con insulina, dificultan mucho la pérdida de peso a través de la dieta y el ejercicio, por lo que la cirugía podría ser ideal".

¿Cuándo debería considerar la cirugía? Kroll es un experto en enfermedades del colesterol y los lípidos que se especializa en enfermedades metabólicas. Aunque parece que la gente opta por las cirugías por frustración:

"Esto debe considerarse solo después de agotar otras opciones, como una modificación dietética significativa y sostenible".

Además, insta a las personas a "revisar varias estrategias de pérdida de peso con un nutricionista, cambiar su estilo de vida y aumentar la actividad física para aumentar su metabolismo y fomentar la pérdida de peso".

Tipos de cirugía para bajar de peso En una situación en la que haya probado todas las demás alternativas para perder peso, la cirugía podría ser su mejor opción.

Conforme un estudio reciente realizado por la Universidad de Michigan examina los dos tipos comunes de cirugía para bajar de peso: gastrectomía en manga y bypass gástrico.

“La gastrectomía en manga es una cirugía más fácil porque solo se reduce el tamaño del estómago”, dice Kroll. Básicamente, se extrae una parte del estómago, haciéndolo más pequeño.

“El bypass gástrico que involucra varias técnicas quirúrgicas, implica pasar por alto el estómago para que el esófago se conecte directamente al intestino delgado”, dice Kroll.

En otras palabras, el estómago ya no tiene alimentos que ingresan, sino que se adhiere por separado al intestino para proporcionar secreciones digestivas.

Gastrectomía en manga versus bypass gástrico: ¿cuál es más seguro? Antes de descubrir cuál es más seguro, Ryan Howard, autor del estudio de la Universidad de Michigan, dice: "Es realmente importante que los pacientes comprendan el riesgo de problemas como la muerte, las complicaciones y la hospitalización después de estos dos procedimientos".

Howard, les dice a los pacientes que comprender lo que les espera ayuda a informar la decisión sobre qué tipo de cirugía bariátrica elegir. Considera que la gastrectomía en manga es más segura, aunque "no confiere tanta pérdida de peso", sin embargo, el hecho de que sea más seguro no significa que no deba considerar otros factores.

“Si un paciente tiene muchas comorbilidades y un bypass va a brindar un mejor beneficio clínico, tal vez ese riesgo valga la pena”.

Un estudio reciente que siguió a pacientes de cirugía bariátrica durante 5 años descubrió que la gastrectomía en manga tiene un menor riesgo a largo plazo de mortalidad, complicaciones y reintervenciones, pero una mayor tasa de revisión quirúrgica a largo plazo.

¿Complicaciones? Las complicaciones de la cirugía bariátrica suelen ser raras y la Sociedad Estadounidense de Cirugía Bariátrica y Metabólica informa que el riesgo de morir por una cirugía para bajar de peso es menor que el de la extirpación de la vesícula biliar o el reemplazo de cadera. Kroll dice que la tasa de mortalidad a 30 días para los pacientes con gastrectomía en manga es del 0,08%, mientras que la de los pacientes con bypass gástrico es del 0,14%. Aunque estas complicaciones son raras, Kroll dice que existen riesgos de obstrucciones debido al tejido cicatricial y de infección.

No basta con la cirugía...

Zilberman dice que las “preocupaciones emocionales centrales que crearon el peso siguen ahí. Para mantener el peso, es crucial llegar a un lugar de autocomprensión en torno a su relación con la comida".

Zilberman incorpora sus habilidades de coaching cuando trabaja con cirujanos bariátricos, enfermeras y dietistas. Ella dice que una forma de curarse es a través de una alimentación consciente:

“La alimentación consciente le ayuda a desconectarse de los comportamientos habituales e insatisfactorios. En lugar de pensar en la comida y la comida, libera energía y puede concentrarse en vivir una vida óptima ".

Finalmente, como los especialistas explican, la curación de la cirugía es un proceso:

"Para una curación óptima, es importante seguir las pautas de su equipo bariátrico, pensar en el cuidado personal y la reducción del estrés, y concentrarse en la autoaceptación en el momento presente ".

