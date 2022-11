Christian Chávez, reconocido por participar en novelas como Rebelde y Clase 406, así como ser integrante del famoso grupo RBD, confesó que padece alopecia areata como consecuencia de decolorarse mucho el cabello.

El actor y cantante luce una cabellera con canas a sus apenas 39 años y asegura que dejó de pintarse el cabello por los daños que los tintes le causaron.

“Yo tengo algo que se llama alopecia areata que es cuando se te cae el pelo y te quedan como huecos, es una afección nerviosa y lo desarrollé por decolorarme tanto el pelo cuando estuve en Rebelde”, confesó.

Debido a esta condición, cuando le volvió a crecer el pelo, las partes que se recuperaron crecieron blancas.

“Para los personajes que interpretaba tenía que pintarme constantemente el cabello y en la última serie que termine me lo rapé y cuando empezó a crecer salió con canas y mucha gente cree que me lo pinto, me dicen ‘wow, se te ve super padre’, pero ya es así mi cabello y así me lo dejé”, agregó.

¿Qué es la alopecia areata que sufre Christian Chávez?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Muscoesqueléticas y de la Piel en Estados Unidos, la alopecia areata es una enfermedad que provoca la caída del pelo.

Ocurre porque el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos, que son las estructuras de la piel que forman el pelo.

La alopecia areata afecta principalmente la cabeza y la cara, aunque se puede perder el pelo en cualquier parte del cuerpo.

“En la mayoría de los casos, el pelo se cae en parches pequeños y redondos del tamaño de una moneda. En algunos casos, la caída del pelo es más extensa”, agrega la entidad de salud.

Puede ocurrir a cualquier edad, pero en la mayoría de las personas se desarrolla entre la adolescencia y antes de los 40 años.



La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, indica que la pérdida de cabello generalmente es el único síntoma, aunque algunas personas también pueden sentir una sensación de ardor o de picazón.

¿Cómo afecta decolorarse mucho el cabello?

El Instituto Médico Dermatológico señala que hay muchos factores que influyen en el impacto que los tintes tienen en el cabello.

Los expertos explican que los tintes actúan sobre el cabello y no sobre el folículo piloso, por lo que no deberían causar de forma directa su caída. No obstante, advierten que si los tintes están en contacto con el cuero cabelludo, producen una serie de efectos secundarios.

Si el cabello se pinta o se decolora en exceso, eventualmente conduce a problemas capilares más graves, incluyendo la caída y pérdida definitiva del cabello.

La decoloración no produce alopecia como tal, pero, si no se realiza correctamente, sí puede dañar el pelo hasta romperlo, no solo en las puntas sino directamente cerca de la raíz, resultando en una pérdida general o localizada de cabello.



Los tintes también debilitan su estructura, ocasionando una pérdida de volumen y puede dar pie a la alopecia o agravarla si ya se tiene.

Por otra parte, los tintes pueden ocasionar distintas patologías en el cuero cabelludo, que pueden ir desde reacciones alérgicas, pasando por la dermatitis, hasta las infecciones. Esto se debe a que alteran el pH y causan inflamación, sequedad, prurito y descamación.

