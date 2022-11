A veces no es que seamos flojos, es que no tenemos tiempo o dinero para ir al gimnasio o seguir una rutina de ejercicio especializada. No hacer ejercicio y sentirse culpable al respecto, es un círculo vicioso del que es difícil salir.

Y por más que tengamos la intención de hacer ejercicio y planeamos nuestro día e incluso elegimos el outfit ideal para sudar la gota gorda, a veces llegamos tan cansados del trabajo que solo queremos acurrucarnos.

Por eso, hoy te explicamos 5 ejercicios muy sencillos con pesas que puedes hacer desde casa aun si no tienes mucho espacio.

Los 5 ejercicios con pesas más fáciles para aumentar músculo desde casa

Ejercitarse es importante para mantener en buenas condiciones nuestro cuerpo. Hacer movimientos con pesas tonifica los músculos, lo que a su vez ayuda a cuidar de articulaciones y favorece el metabolismo.

Cuando no es posible ir al gimnasio, ejercítate en casa con estos ejercicios. Sólo necesitas un tapete para el piso y ya sea que consigas unas mancuernas o adaptes botellas con un kilo de semillas o de harina.

sentadilla con peso zancada con peso elevaciones laterales elevaciones frontales press militar

Sentadilla con peso

Realiza 2 series de 10 repeticiones de sentadillas. Recuerda que debes tener la espalda recta y deberías poder observar tus pies sin que las rodillas se interpongan. Toma las pesas y estira los brazos de modo que queden frente a tu pecho. Baja todo lo que puedas en esta posición y regresa a la posición inicial.

Zancada con peso

Las zancadas consisten en poner una pierna delante de la otra y flexionar las rodillas de modo que una quede en el piso. Toma las pesas y realiza el movimiento con los brazos pegados al cuerpo o elevados sobre tu cabeza. Haz 3 series de 10 repeticiones.

Elevaciones laterales

Ponte de pie con la espalda recta y toma las pesas con las palmas mirando el costado de tu cuerpo. Eleva los brazos a la altura de los hombros con las palmas mirando al suelo y mantén la posición unos instantes. Repite el movimiento 10 veces y completa 2 series.

Elevaciones frontales

Al igual que el ejercicio anterior, debes estar parado con la espalda recta. Toma las pesas y eleva por el frente un brazo hasta llegar a la altura del hombro. Alterna el movimiento con el otro brazo y repite 10 veces con cada brazo. Se recomienda hacer 3 series.

Press militar

Para trabajar tríceps y pecho, siéntate en una silla con respaldo alto y toma las pesas. Primero flexiona el brazo de modo que llegue al hombro y después eleva por encima de la cabeza. Baja el brazo y repite los movimientos 10 veces con cada brazo y realiza 3 series

Ahora si ya no pongas excusas y tómate el tiempo de trabajar tus músculos. Desde casa puedes hacerlo viendo tu programa favorito y con toda la comodidad. Esperamos que te gusten y que se vuelvan un hábito.

