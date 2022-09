La cebolla es un ingrediente esencial para los alimentos de las fiestas patrias y aunque no nos podemos imaginar el pozole o las garnachas sin esa rica verdura, cuando es momento de cortarla, es un fastidio real.

La cebolla nos hace llorar porque al cortarla se producen roturas celulares que ponen en contacto a la enzima alinasa con el sulfóxido, produciendo piruvato, amoníaco y óxido, y juntos, todos ellos provocan irritación ocular y lagrimeo, de acuerdo con la Universidad Veracruzana.

Sin embargo, hay algunos trucos que nos pueden ayudar a no llorar cuando cortamos cebolla. Te enseñamos 4 trucos para evitar que la cebolla te haga llorar.

¿Cómo hacer para no llorar con la cebolla?

Enfría la cebolla Elige un buen cuchillo Usa goggles Coloca una toalla de papel húmeda en la tabla para picar

Enfría la cebolla

Un truco para cortar cebolla sin llorar es guardar la cebolla en el refrigerador durante 24 horas y después pelarla y cortarla como normalmente lo haces. De esta forma verás que no desprendes ni una lágrima, aunque es verdad que tal vez sentirás un poco de comezón, nada que no puedas manejar.

Aunque también hay quienes dicen que meter la cebolla al congelador durante 15 minutos antes de cortarla, ayudará a evitar la irritación y el malestar al cortar cebolla.

Elige un buen cuchillo

El cuchillo para cortar tiene mucho que ver con las lágrimas derramadas. Elige uno filoso y moja la cuchilla antes de empezar a cortar. Un cuchillo sin filo rompe en lugar de rebanar, haciendo más daño a las células de las cebollas y por lo tanto liberando más del compuesto que induce el llanto y la irritación.

Usa goggles

Si usas lentes de contacto, ya le ganaste la partida a la cebolla, ya que estos protegen a tus ojos de los gases que saca la cebolla. Pero si no, puedes utilizar goggles para evitar que se irriten tus ojos. Los lentes no funcionan para nada porque no sellan la entrada de aire a tus ojos.

Coloca una toalla de papel húmeda en la tabla para picar

Uno de los trucos más populares en Tik Tok es colocar una toalla de papel mojado en la tabla donde vas a cortar, asegúrate de ponerlo justo delante de ti y verás que no derramas ni una sola lágrima.

Esto sucede porque el gas que desprende la cebolla se siente atraído por la fuente de agua más cercana que regularmente siempre son nuestros ojos. Sin embargo, con la toalla de papel húmeda, los gases quedarán atrapados ahí.

