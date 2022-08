Aunque es algo poco frecuente, existen embarazos donde no se presenta ningún tipo de síntoma, o estos son muy leves. Esto, según explican las instituciones y expertos, se conoce como embarazo críptico: un embarazo del que no se sabe hasta la hora de dar a luz.

(foto: unsplash)

Embarazo críptico: cuando no se sabe del embarazo

WebMD explica que aunque la mayoría de las mujeres experimentan muchos síntomas y signos que indican que se está embarazada, como las náuseas, el vómito, e incluso el crecimiento del vientre y la ausencia de la menstruación, muchas mujeres no atraviesan esta experiencia.

En estos casos, cuando no hay síntomas o señales que indiquen y hagan comprender que se está viviendo un embarazo, como una prueba de embarazo positiva, se dice que ocurre un embarazo críptico.

Estos tipos de embarazos, continúa explicando el sitio, son desconocidos por la propia futura madre, y en algunos casos el médico, hasta los últimos meses del embarazo, e incluso hasta el momento del nacimiento, donde los dolores de parto son el primer y único síntoma del embarazo, explica Health Line.

En algunos casos, este desconocimiento del embarazo se debe exclusivamente a la falta de síntomas, que puede ser ocasionado por factores emocionales o físicos, pero también podría ser producto de obtener una prueba de embarazo fallida.

(foto: unsplash)

¿Es posible no darse cuenta de que se está embarazada?

No saber que se está embarazada es posible, y esto se debe, en gran parte, a que los síntomas o características fundamentales no se presentan o son muy vagos, por lo que son asociados a otras causas.

En general, los expertos aseguran, informa Medical News Today y WebMD, que algunas de las causas para que las mujeres no sepan que están embarazadas, son:

Confusión en torno a los períodos menstruales.

Problemas de salud, como sobrepeso.

Estrés, ansiedad, o miedo en general.

Cada una de estas causas puede afectar la percepción de los síntomas del embarazo de diferente manera y confundir a la mujer, e incluso a los médicos, que podrían pasar por alto esta condición.

A continuación, te explicamos a detalle las razones por las que alguien podría no darse cuenta de que está embarazada.

(foto: unsplash)

1.Ciclos menstruales irregulares.

Si normalmente los ciclos menstruales no son regulares en la mujer, la pérdida de alguno de estos, que resulta una de las primeras señales que avisan el embarazo, podrían no ser significativos. De esta manera, la falta de un ciclo menstrual se asociaría a algo “normal” o común, y no a un embarazo.

2.Los síntomas del embarazo no se presentan.

Puede que los síntomas más comunes, como las náuseas, los mareos, vómitos o dolores de espalda, puedan presentarse de forma muy leve, intermitente o por individual, por lo que la mujer podría asociar estos a cualquier otra cosa, como un cambio en su dieta o su estilo de vida.

(foto: unsplash)

3. La “pancita” del embarazo no es notoria.

En la mayoría de los casos, la “hinchazón” y el crecimiento abdominal que ocasiona el embarazo, podría pasar inadvertida si es que la mujer padece de sobrepeso u obesidad.

4. No hay cambios notorios en el peso.

Al igual que el crecimiento abdominal, el cambio en el peso puede pasar desapercibido o como poco relevante si es que se padece de algún problema de salud como el sobrepeso. También podría ser que se asocie a otras cosas, como un cambio de dieta o en la actividad física.

5. No llega a sentirse el movimiento del bebé.

Según explica la Asociación Americana del Embarazo, si la placenta se ubica en la parte frontal del útero, es probable que los movimientos del bebé no se sientan de primera cuenta o que sean difíciles de reconocer, ya que se podrían confundir con “gases o incomodidad estomacal”.

6. Existe una negación psicológica.

WebMD explica que en algunos casos, si el embarazo se da en un momento difícil, se entraría en una fase de negación psicológica, derivada del estrés, miedo o vergüenza.

(foto: unsplash)

Existen mujeres que tienen más probabilidades de estar embarazadas y no saberlo

Según explica la Asociación Americana del Embarazo, existen cuatro grupos de mujeres que podrían estar más expuestas a tener un embarazo críptico o sin señales:

Quienes recientemente han dado a luz o siguen lactando.

Adultas que están en perimenopausia (es decir, cercanas a los 40 años).

Mujeres con síndrome de ovario poliquístico o infertilidad.

Jóvenes (en sus 20 años o antes).

(foto: unsplash)

¿Existe algún problema de tener un embarazo sin síntomas?

La Asociación Americana del Embarazo y Medical News Today, indica que un embarazo críptico podría tener complicaciones diferentes, que son asociadas a desconocer que se está embarazada.

Un embarazo sin síntomas puede tener consecuencias importantes en la salud de la madre y el niño, como:

El bebé puede nacer bajo de peso, prematuro, o fallecer al morir.

En general no hay control del embarazo, lo que podría poner en riesgo la vida de la madre o del niño, y aumentar las probabilidades de un aborto.

Las condiciones médicas de la madre que podrían ser un problema no se tratan (como diabetes o hipertensión).

Falta de ajustes en el estilo de vida, lo que significa que la madre podría seguir fumando o bebiendo alcohol, lo que puede impactar en el bebé.

Partos sin apoyo médico o especializado, lo que podría generar complicaciones en el nacimiento.



(Con información de: WebMD American Pregnancy Association, Medical News Today, Health Line.)