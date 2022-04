5 frases que nunca debes decir cuando una mujer vive un parto difícil

El parto es un momento maravilloso, pues la madre al fin conoce a su bebé y se cumple su sueño de tenerlo entre sus brazos. Sin embargo, no todo es alegría, en muchos casos se vive un parto difícil que queda grabado en la mente. Estas son las 5 frases que nunca debes decir en esos casos.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que el parto es el proceso de dar a luz a un bebé. En general se da sin inconvenientes, pero pueden ocurrir problemas que ponen en riesgo la vida de la mujer y del bebé.

Algunos de los problemas que causan un parto complicado son: parto prematuro o antes de las 37 semanas, parto que no progresa, problemas con la placenta y romper la fuente antes de entrar en trabajo de parto. La violencia obstétrica también deja una marca emocional negativa.

Frases que no debes decir a una mujer tras un parto difícil

Vivir un parto difícil puede hacer sentir incomprendidas a las mujeres, por lo que es fundamental mostrarles empatía y comprensión. Estas son las frases que nunca debes decirle:

1. “Deberías sentirte agradecida”

Muchas mujeres que viven un parto difícil expresan que se sienten tristes o hasta desilusionadas, pero eso no significa que no se sientan agradecidas por estar vivas y tener a su bebé. Es mejor ahorrarse estas frases pues no aportan nada positivo.

2. “Lo que importa es que tu bebé está bien”

Esta es una forma de minimizar el dolor que la mujer siente tras vivir un parto difícil y debemos evitarlo, ya que es como decirle que solo porque no tuvo un final trágico, no es importante lo que siente.

Las mujeres que pasan una mala experiencia en el parto pueden sentirse tristes y hasta pasar por un duelo debido a que ese momento del que tanto le hablaron, no resultó tan maravilloso, al contrario.

3. “Hay madres que la pasan peor”

Otra de las frases que no debes decirle a una mujer que vive un parto difícil es esta. No es útil hacer comparaciones del sufrimiento porque no es necesario vivir una tragedia para validar las emociones de la reciente madre.

4. “Supéralo, ya pasó”

Tal vez tú no estarías tan afectado, pero cada persona gestiona sus emociones de manera distinta, así que no hay tiempo determinado para superar lo vivido y seguir adelante.

¿Entonces qué puedo decir?

En lugar de gastar energía diciendo frases que lastiman más a una mujer tras vivir un parto difícil, lo mejor es demostrarle apoyo y que estás ahí para escucharle. Puedes decir cosas como:

“Estoy aquí para cuando necesites hablar”

“No estás sola”

“¿Cómo puedo ayudarte?”

“Te escucho”

Quienes han vivido un parto difícil por cuestiones de salud o por violencia obstétrica necesitan saber que las personas a su alrededor están dispuestos a escuchar lo que sienten y tienen la intención de brindarles ayuda.

Recuerda que una de las mejores cosas que podemos hacer por alguien que se siente triste o desanimado, es respetar sus sentimientos, escuchando e intentando ser comprensivos. Demuestra que no tiene que pasar sola por esos sentimientos y procura estar ahí aunque no te lo pida.

Cuidado con la depresión posparto

Generalmente, la tristeza y frustración desaparecen en unas semanas, pero si no es así o incluso empeoran, puede desarrollarse una depresión posparto.

Mayo Clinic define a la depresión posparto como una complicación que puede causar cambios de humor, ansiedad, tristeza, irritabilidad, problemas para vincularse con el bebé, llanto excesivo y pensamientos de muerte, suicidio o de lastimar al bebé.

En estos casos se requiere de apoyo médico profesional, por lo que se debe atender en cuanto se detecte que los síntomas de tristeza tras el parto no mejoran.

(Con información de Bebés y más, Mayo Clinic, MedlinePlus)

