10 nombres para bebé que serán tendencia en 2022

Recibir el Año Nuevo con un bebé en casa sin duda es algo muy especial y si estás en tus últimas semanas de embarazo o tu pequeñito apenas tiene unos días de nacido, te damos algunos ideas de nombres para bebé que serán tendencia en 2022.

Se trata de nombres originales y con un hermoso significado, que seguro te inspirarán para elegir la mejor opción para tu hijo o hija.

(Foto: Pexels)

Nombres para bebé que serán tendencia en 2022

Si no tienes idea de qué nombre ponerle a tu bebé que está por llegar, te damos algunas opciones hermosas que además, serán tendencia el próximo año:

1. Dylan

Ponerle un nombre a tu bebé que pertenece a otro idioma está muy de moda y una opción bonita sin duda es esta.

Es un nombre en inglés para niño que significa “hijo del mar”, “hijo de la ola” o “nacido en el océano”. Definitivamente, significados hermosos con un aire cosmopolita y sofisticado.

2. Clío

Este nombre para niña sin duda es muy original y proviene de la mitología griega, ya que es una de las nueve musas de hija de Zeus. Representa la historia y la poesía épica, así que es una opción interesante para tu pequeña. El significado de este nombre es “gloria” y “honor”

(Foto: Pexels)

3. Emma

Otro de los nombres para bebé que serán tendencia en 2022. Es corto, bonito y con un significado que seguro te encantará para tu niña: “la que es fuerte”.

4. Julia

Es la forma femenina de Julio y es una opción de nombre para niña que suena muy melodioso. Se sabe que tiene dos significados: “consagrada a Júpiter” o “la del cabello suave y llena de juventud”.

5. Izán

Seguro que no has escuchado mucho este nombre para niños y es que no es común, así que, si estás buscando una opción original, es esta.

Es la versión española p vasca de Ethan y su significado es “fuerte”, “de larga vida” o “perpetuo”.

(Foto: Pexels)

6. Marion

En caso de que estés buscando un nombre de niña que se relacione con el francés, Marión puede ser perfecto.

Es la variante galesa de María y se considera un nombre romántico y elegante. ¿no te encanta?

7. Enzo

Es un nombre para niños muy original y popular en regiones como Italia. Quiere decir “el amo de la casa” o “el señor de la morada”.

8. Said

Esta es una opción de nombres para niños que en árabe quiere decir “feliz” o “afortunado”. Sin duda, dos deseos que querrás que tu pequeño lleve en su nombre para toda la vida.

(Foto: Pexels)

9. Gael

Se trata de un nombre elegante y de origen bretón. Significa “hombre generoso”. Una opción perfecta para tu bebé varón ¿no lo crees?

10. Valentina

Terminamos nuestra lista de nombres de bebé que serán tendencia en 2022 con esta opción maravillosa que se relaciona con la fortaleza y el coraje del espíritu. Significa literalmente “valiente” o “la que tiene valor”.

¿Cuál es tu opción favorita?

(Con información de Vix)