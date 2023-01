Estar en la intimidad con tu pareja implica un sentimiento, una conexión y un vínculo que impulsa muchas veces el decir las palabras te amo con mayor facilidad. Pero seguramente te has estado cuestionando qué significa que tu pareja te haya dicho te amo antes, durante o después del acto.

Aunque no lo creas el que ella o él se atrevan a externar sus sentimientos más profundos y más si se trata después de un encuentro pasional no es casualidad ni tampoco es una táctica para ligar o quedar bien contigo.

En realidad, que tu novia o novio te diga te amo después de un momento tan íntimo en pareja, es una señal muy clara de que su amor por ti va más allá de cualquier deseo o impulso corporal.

Es necesario precisar, que los hombres no dicen te amo a cualquiera, y esto lo han afirmado psicólogos especialistas en temas de pareja y cuando deciden expresarlo a una mujer después de hacer el amor, están mostrando su lado más sensible y vulnerable.

Estas dos palabras, cinco letras, hablan sobre el compromiso y la seguridad que sienten de estar con la persona que aman.

Foto: Canva

¿Qué significa que tu pareja te diga te amo después de satisfacer el deseo?

La Universidad de Connecticut, a través de un estudio afirma que no existe ninguna hormona que obligue al cerebro a reaccionar de esta forma y de esta manera, de acuerdo con el estudio, la única hormona responsable de esta acción sería en todo caso, la hormona del amor mejor conocida como la oxitocina.

Por si no lo sabías la oxitocina disminuye la agresión e incrementa la confianza en la pareja, permitiendo que ambos sean más abiertos en su comunicación. Incluso se ha comprobado científicamente que la teoría sobre que las mujeres son más enamoradizas que los hombres, es incorrecta.

Científicamente las mujeres evalúan más lo que está en juego por temor a enamorarse de la persona equivocada. Las mujeres buscan cuidar más su estabilidad emocional para no salir lastimadas de alguna relación sentimental.

¿Cuánto puede tardar una persona en decirle te amo a su pareja?

El externar todo nuestro amor en estas dos palabras, cinco letras a nuestra novia o novio, no es una cuestión en la que no se pueden establecer tiempos.

Cada quien vive este sentimiento de diferente manera y cada pareja lleva su propio ritmo.

de diferente manera y cada lleva su propio ritmo. Recuerda, cada individuo, así como cada relación es completamente diferente. Lo cierto es que, es un sentimiento que muy pocas o muy pocos han logrado experimentar y sentir desde el fondo de su corazón.

Foto: Canva

Sabemos que estando con tu pareja podrás experimentar cierta desesperación porque no has recibido o escuchado un te amo y no precisamente fuera o dentro de la intimidad.

Por lo que nos dimos a la tarea de investigar y la encuesta realizada por YouGov y eHarmony confirma que los hombres tardan alrededor de 88 en decirle te amo a su pareja, mientras que las mujeres aproximadamente tardan 134 días.

(Con información de la Universidad de Connecticut, el Instituto Internacional de Psicología Aplicada en México y Condé Nast)