Una de las preguntas más frecuentes en el matrimonio es ¿por qué mi esposo me ignora? Y es que en una relación, la indiferencia puede manifestarse con muchas actitudes, desde que nos dejen en “visto”, hasta que no respeten nuestras ideas o no escuchen lo que decimos.

Sin importar cuál sea la forma en que tu pareja te ignora, lo cierto es que puede ser algo muy doloroso y difícil de afrontar.

Este comportamiento tiene un significado especifico y por lo general, indica que algo no anda bien en la relación.

Razones por las que mi esposo me ignora

Cuando la pareja nos ignora o nos hace la “ley del hielo” resulta doloroso, pues tiene que ver con desconfirmar la identidad de la otra persona, hacerla menos, según explica la psicóloga Patricia Faur.

Puede ocurrir por alguna circunstancia específica, como que la pareja no ponga atención cuando le hablas o que no responda un mensaje, lo que generalmente es solo un mal momento.

Al respecto, la psicóloga Faur señala que cuando en una discusión uno de los dos elije no contestar, no significa que esa persona sea violenta, sino que puede ser una forma de calmar los ánimos para luego poder hablar bien.

Pero si la pareja ignora de forma continua, esta actitud se convierte en violencia emocional.

Los principales motivos por los que un esposo ignora a su pareja pueden incluir los siguientes:

Inseguridades

Orgullo

Necesidad de llamar la atención

Sin embargo, la única forma de conocer el motivo exacto por el que tu pareja te ignora, es teniendo un diálogo honesto donde hablen acerca de lo que les molesta o incomoda.

¿Qué hago si mi esposo me ignora?

Cuando la pareja nos ignora lo más importante es aclararlo, porque puede ser un llamado de atención de que hay asuntos que arreglar, aunque según Faur, depende de cada caso.

Lo que sí es un error es pagar con la misma moneda, es decir, responder la indiferencia con más de estas actitudes, pues lejos de arreglarlo, el vínculo se daña aún más y hasta puede convertirse en una violencia más grave.

Por su parte, asumir las razones por las que tu pareja te ignora o tratar de adivinar lo que le pasa, es otra mala idea, ya que solo nos desgasta y causa mucha ansiedad, agobio y confusión.

Lo mejor es pedirle a la pareja que se exprese y nos diga lo que le pasa.

Estos son algunos pasos que te pueden servir para enfrentar esta situación con tu esposo:

Si son hechos aislados, intenta no tomártelo como personal, tal vez tu pareja solo tuvo un mal día. Considera que es posible que tu pareja sea más reservada y que no todo el mundo es igual de expresivo. No digas frases como “eres muy aburrido”, mejor dale un giro a tus argumentos y habla de lo mucho que gusta convivir juntos y hacer planes juntos. No especules, tratar de adivinar por qué tu pareja se comporta como lo hace solo te causará malestar. Mejor elige un momento para preguntarle qué pasa y habla sobre cómo te hace sentir esa actitud. Pregúntale de forma relajada. No te alteres ni empieces con reclamos, es importante que hablen del tema de forma tranquila. Si es necesario, puedes hacer un poco de meditación o una caminata para calmarte antes de hablar. No aceptes un “no pasa nada”. Dile a tu pareja que necesitas respuestas claras y que ser honestos no es solo cuestión de amor, sino de respeto.

Nunca dejes pasar esta situación, pues la indiferencia duele y puede hacerte sentir como un objeto o un ser sin valor. Cuando tu esposo no toma en cuenta tus emociones, puedes creer que algo hiciste mal o que te va a dejar, lo que afecta directamente tu autoestima.

(Con información de Psicología Online y Mente)

