¿Siempre fracasas en el amor y crees que es porque tienes mala suerte? En realidad, hay muchas razones de que una relación termine siendo desastrosa o dañina y a continuación te diremos las más importantes.

Tal vez tienes muchas ganas de una relación sana y duradera, pero cada vez que lo intentas, terminas con el corazón roto y desanimado.

Fracasar en el amor es algo más común de lo que se cree y es que muchas veces ocurre por errores que cometemos sin siquiera darnos cuenta.

Estudios como el realizado por Bill Gordon, psicólogo y profesor de la Escuela David Geffen de Medicina de la Universidad de California, señalan que hay factores que impiden mantener una relación.

Razones por las que fracasas en el amor

Identifica los patrones que hacen que desde que inicia la relación, esté condenada al fracaso:

Tienes miedo de estar solo

Esta es una de las principales razones de fracasar en el amor y es que el miedo a estar solos o a que nadie nos quiera puede hacer que actuemos de manera desesperada. Con ello, pensamos que tenemos una oportunidad con cualquier persona que sea amable.

(Foto: canva)

No sabes lo que quieres

Cuando no sabes lo que quieres o lo que te gusta de verdad en una relación, es posible que salgas con cualquier persona, aunque no funcionen bien juntos, pues solo deseas calmar la inseguridad de estar solo.

Salir con alguien que apenas conoces por ideas como que el amor a primera vista existe o que los polos opuestos se atraen, terminarás en vínculos poco saludables donde persistan las discusiones y la insatisfacción.

Crees que quien te ama debe saber lo que piensas y quieres

La mala comunicación es otra causa de fracasar en el amor, pues muchos creen que el amor basta para que la otra persona adivine nuestros sentimientos y la realidad es que se necesita una buena comunicación.

No decir nada, callarse las emociones y, sobre todo, no hablar de las diferencias, hace que se acumulen resentimientos, que la paciencia se agote y terminen con problemas que dañan la relación.

Tienes un trato frío

En el fondo, te comportas así porque tienes miedo de mostrarte vulnerable, de abrir tu corazón y exponerte al dolor en caso de que las cosas salgan mal. Por eso, prefieren mantenerte seca con tus emociones, pero eso solo desgasta el vínculo y lo rompe.

No muestras empatía

Cuando no muestras empatía con los sentimientos de tu pareja o por las cosas que le importan, le preocupan o le generan estrés, eso solo pondrá en duda tus sentimientos, pues demuestran que esa persona no es lo suficientemente valiosa para ti y que no estás dispuesto a construir una sana relación.

(Foto: pexels)

Crees que quieres una relación, pero solo buscas satisfacción rápida

Por no saber lo que queremos, a veces podemos intentar buscar una relación cuando en realidad solo deseamos un rato de diversión y placer o incluso queremos disfrutar de nuestra soledad, pero nos dejamos llevar por las creencias de que es necesario tener una pareja para ser feliz, cuando no es así.

Te gusta coquetear, aunque tengas pareja

Coquetear con otras personas a pesar de tener pareja es algo “básico” a evitar en las relaciones, pero hay quienes le dan nula importancia a esto, lo cual no sólo se percibe como una falta de respeto sino como un desestabilizador de la relación.

Ya lo sabes, si quieres dejar de fracasar en el amor, estos son los puntos que debes trabajar para ser una mejor versión de ti mismo y poder construir relaciones sanas y duraderas, si es que lo deseas, sino, disfruta tu soledad o tus momentos de satisfacción con quien quieras.

Con información de La Mente es Maravillosa, EnPareja, Salud180)