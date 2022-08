Todos hemos vivido la situación del famoso meme en el que un hombre voltea a ver a una mujer mientras va agarrado de la mano de su pareja. Cuando eso sucede, es común acusar a la pareja de sentir atracción por otra persona. Un momento que es incómodo para las dos partes, pero normalmente, pasajero.

Pero, ¿puedes imaginar que tu esposo te invente amantes todo el tiempo y sin razón aparente? Acusaciones de ese tipo pueden ser dolorosas, exacerbantes, confusas y sobre todo desgastantes para la relación.

Te explicamos por qué tu pareja cree que eres infiel y qué puedes hacer.

Mi esposo cree que le soy infiel: ¿por qué?

Que en una relación una persona tenga la sensación constante de que su pareja le está siendo infiel puede atribuirse a muchas cosas.

Tiene que ver con su infancia y su estilo de apego

Lo que te choca, te checa

Una de ellas es el estilo de apego que tenga. En este caso la persona tiene un apego ansioso e inseguro, que le provoca la incapacidad de poder sentirse seguro en una relación. Esto puede deberse a que, durante la infancia, no hubo un ambiente seguro.

También puede ocurrir que, si no hubo un lazo seguro con el papá o la mamá, se crece pensando que no se es digno de una relación estable y segura. Si un padre tuvo una aventura, cuando crecemos es común vivir con ese miedo en las propias relaciones.

Hay historia de engaños en esta relación o las pasadas

Por otro lado, si hay historia de infidelidad en el matrimonio, sentirse inseguro todo el tiempo es algo comprensible, ya que la mínima evidencia puede disparar la desconfianza.

Lo que te choca, te checa

Hay personas que lidian con sus emociones de una forma defensiva, acusatoria y que proyecta sus propias inseguridades y actitudes hacia los demás. Como dice el dicho, lo que te choca, te checa.

En este caso podría ser que tu esposo te esté poniendo el cuerno y te lo está echando en cara a ti como una forma de procesar su culpabilidad. Es común pensar que, si uno está siendo infiel, el otro miembro de la pareja también.

¿Qué puedes hacer?

Lo primero es ser honesto contigo mismo y admitir la verdad si realmente estás siendo infiel y si no lo eres, trata de pensar si hay algo que haces que puede malinterpretarse. Tal vez no tengas una aventura, pero si hay un coqueteo por redes sociales o formaste una nueva conexión emocional con alguien más y eso te está distrayendo de tu pareja.

También se debe admitir si la relación no ha estado en un buen lugar últimamente y si existe una distancia que cree confusiones en tu pareja. Ante todo esto lo mejor que se puede hacer es ser honesto y hablar con la pareja.

Algo que los puede ayudar es platicar de los miedos e inseguridades que existen en la persona que está haciendo las acusaciones y platicar qué pueden hacer ambos para mejorar esta situación.

Por último, recuerda que si no tienes nada que ocultar y no has hecho nada que pueda malinterpretarse, no te debes sentir culpable y debes permanecer en tu propia verdad en lugar de permitir que lo que dicen de ti te defina.

Si todo lo anterior no funciona y no deja de causar angustia y dolor, tal vez sea momento de acudir a terapia de pareja o pensar si es momento de terminar la relación.

