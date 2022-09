Cuando una ex pareja te busca, seguro que te causa confusión, pues no sabes realmente con qué intenciones lo hace y cuando esto ocurre generalmente tarde en la noche, la situación se vuelve más confusa.

Hasta cierto punto, es normal que después de una ruptura sigamos buscando a la ex pareja, ya sea por costumbre, nostalgia o ganas de tener contacto de nuevo con lo conocido.

Sin embargo, no es lo mismo que un ex te busque a medio día, a que lo haga casi siempre muy tarde en la noche. Te decimos cuál es el significado de esto y lo que puedes hacer al respecto.

¿Por qué mi ex me escribe tarde en la noche?

De acuerdo con un artículo de la BBC, buscar a un ex puede ser una aventura tentadora e incluso un objetivo para algunas personas, especialmente cuando se romantizan demasiado las relaciones.

(Foto: Pexels)

Investigaciones señalan que hasta un 50% de parejas que se separan, vuelven a estar juntas.

La pandemia reforzó este comportamiento, pues muchas personas volvieron a acercarse a un ex con la esperanza de revivir la chispa y no estar tan solos.

Según los expertos, regresar con un ex tiene la ventaja de que ya sabemos lo que nos espera, pues ambos se conocen bien.

Michael McNulty, terapeuta de parejas en Chicago indica que para algunas personas, se siente mejor volver con alguien de quien sabes algo, que estar con alguien de quien no sabes nada.

¿Pero por qué mi ex me busca solo en la noche? Esto tiene un significado muy particular. Según el portal especializado EnPareja, generalmente esto significa que esa persona solo busca una aventura.

Esto se debe a que todavía tiene la idea de que estás enamorada y, sobre todo, que te tiene segura, por lo que sabe que difícilmente le dirás que no.

(Foto: Pexels)

Recibir ese mensaje de “Hola, dónde estás, paso por ti”, no significa que el amor apareció de la nada, sino que simplemente no consiguió otra cita y tiene ganas de divertirse donde ya sabe cómo son las cosas.

¿Qué hacer en esta situación?

Si deseas seguir el juego y también quieres divertirte, probablemente pienses que no tiene nada de malo, pero lo cierto es que no cortar por completo la relación con un ex solo prolonga el duelo y puede crearte una falsa ilusión.

Es posible que termines sintiéndote mal, pues siempre eres la última opción que busca tu ex pareja.

Lo mejor es ya no contestar sus mensajes, sin importar la hora, de lo contrario, puedes generar una dependencia causada por la mezcla de dopamina y oxitocina que liberas en el momento de su encuentro. Te vuelves una especie de adicto emocional, apunta el psiquiatra Francisco Ferrari.

Entre las desventajas de seguir buscando a tu ex, se encuentran:

La experiencia ya no es igual; ambos cambiaron

Pierdes la oportunidad de buscar a alguien más

Te impide crecer y avanzar

Pueden terminar peor

Se genera dependencia

De hecho, un estudio concluyó que las relaciones de ruptura implican una etapa complicada en cuanto a la relación que se tiene con uno mismo.

(Foto: Pexels)

Además, hombres mayormente se mostraron receptivos a tener intimidad después de la ruptura sin importar si mantenían diferencias o peleas con su ex. En cambio, las mujeres tuvieron más sentimientos negativos, como el arrepentimiento, luego de tener relaciones con su ex.

Mejor aléjate de estas situaciones y trabaja en ti para no tratar de revivir algo que terminó por razones que ya conoces y que solo te harán daño de nuevo.

(Con información de EnPareja, GQ, Mejor con Salud)

