Cada vez hay más hombres solteros y parece ser que el número va a seguir incrementando. Ellos representan el 62% de los usuarios de las aplicaciones de citas, de acuerdo con un artículo publicado en Psychology Today.

Los hombres jóvenes heterosexuales tienden a pasar más tiempo solteros, una tendencia que no se había observado antes. Aunque para ser feliz no es necesario estar en una relación, los datos indican que esta nueva ola de soledad no es por elección. ¿Pero, por qué sucede esto?

Hombres solteros y mujeres más selectivas

Dado que los hombres son la mayoría en las aplicaciones de citas, es más difícil para ellos encontrar pareja o hacer un match, y en una parte, eso podría explicar la razón de su soltería. Sin embargo, hay otra condición importante que entra en juego.

(Foto: Freepik)

De acuerdo con Psychology Today, los estándares de relaciones se han incrementado. Las mujeres se han vuelto más selectivas a la hora de elegir una pareja. Ellas prefieren hombres emocionalmente disponibles, con buenas habilidades de comunicación y con los que compartan los mismos valores.

Sin embargo, para los hombres este es un tema complicado ya que culturalmente no era una costumbre para ellos hablar de sus emociones y sentimientos y, por lo tanto, hay una brecha entre lo que buscan las mujeres en una relación y lo que sus contrapartes masculinas les pueden ofrecer.

(Foto: Freepik)

¿Qué se puede hacer?

Por ello, los hombres necesitan abordar los déficits de habilidades para cumplir con las expectativas de una relación más saludable. Esto se traduce en cuidar de la salud mental y aprender a expresar las emociones.

De acuerdo con el psicólogo Greg Matos, terapeuta familiar y de pareja, es recomendable que los hombres acudan a terapia y busquen darle un lugar a sus emociones y en ver a la intimidad, el romance y la conexión emocional como algo que vale la pena el esfuerzo.

(Con información de Psychology Today)