Mandar nudes a tu pareja es una forma divertida y dinámica de mantener la chispa encendida en la relación. Además, puede aumentar el deseo entre los dos y mejorar tu autoestima, pues te sentirás sexy y muy confiada con tu cuerpo.

Pero antes de enviar fotos a tu pareja, vale la pena repasar algunas recomendaciones para evitar que tu “pack” navegue por las aguas turbulentas del internet. Una vez que hayas sopesado estos factores, ahora sí podrás enviar las mejores nudes.

Los 8 mandamientos para enviar fotos íntimas a tu pareja

Comparte tus nudes solo a quien más confianza le tengas Cuidado con las aplicaciones de tu celular Oculta tu cara Lucecita lucecita Arma un buen ambiente La pose lo es todo Nude, pero no desnuda Las nudes también son para ti

(Foto: Freepik)

Comparte tus nudes solo a quien más confianza le tengas

Aunque pueda parecer obvio, no está de más decirlo. Solo deberás mandar fotos íntimas si confías plenamente en que la persona que las recibirá no hará mal uso de ellas. Si tu ligue o pareja no te ha demostrado indicios de que es una persona totalmente confiable, mejor ni lo hagas.

Cuidado con las aplicaciones de tu celular

¿Estás pensando en guardar tus nudes en una de esas aplicaciones ocultas que piden contraseña? Pues entonces verifica que la aplicación sea confiable leyendo los términos y las condiciones. Hay algunas apps que no son muy seguras y se pueden robar tus datos y hasta tus fotos.

Oculta tu cara

Para garantizar un poco más de seguridad, oculta tu cara en las fotos que te tomes, así como otras señales distintas de tu cuerpo. Lo sabemos, todas las cuestiones de seguridad pueden provocarte miedo, pero más vale prevenir que lamentar.

Ahora sí, vamos a empezar con la sesión de fotos sensuales.

Lucecita lucecita

La luz es tu mejor amiga, sobre todo la natural. ¿Has escuchado hablar de la Golden hour? Es ese momento del día en el que comienza la transición al atardecer y donde la luz del sol dará un toque dorado a tu piel.

(Foto: Freepik)

Arma un buen ambiente

La cama destendida, la ropa de hace días o la taza del baño son fondos que matan la pasión en la foto. Trata de armar un fondo bonito o de plan busca un espacio sin ruido visual detrás de ti.

La pose lo es todo

Identifica las partes favoritas de tu cuerpo y hazlas lucir en cada pose que hagas. Juega con las posiciones de tus brazos y piernas y también con la cámara. Lo ideal es tener un tripié pero si no, puedes usar un banquito o libros para recargar tu celular.

Nude, pero no desnuda

Las nudes no necesariamente tienen que ser contigo desnuda, si no es lo que quieres. Utiliza collares, bufandas u otras prendas de tu guardarropa que te hagan sentir sexy y con las que puedas jugar para darle un look más artístico a tu foto.

Las nudes también son para ti

El último, pero más importante consejo para tomar una nude es que tú te sientas hermosa y sensual con tu piel. Mírate al espejo y siéntete hermosa y eso transmitirás en la foto.

