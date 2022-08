Las citas a ciegas ya son cosa del pasado. Las aplicaciones de citas son la manera en la que muchas personas eligen iniciar su búsqueda del amor.

Pero con un nuevo juego, hay nuevas reglas y para muchos no es sencillo adaptarse al lenguaje romántico de las apps.

¿Qué funciona y qué no funciona en las aplicaciones de citas y cómo lograr que tus interacciones sean un éxito? Te contamos todo.

Consejos para ligar en aplicaciones de citas

Ve directo al grano No te cases con una sola app Date chance (Foto: Pexels) Ve directo al grano Antes de empezar a usar una app de citas, importa saber qué es lo que buscas realmente. Si acabas de terminar una relación y no estás seguro de lo que buscas, usar una app será una pérdida de tiempo. De igual forma, si buscas algo serio pero solo deslizas a diestra y siniestra, es más difícil que encuentres el amor verdadero. Usa las apps con intención No se trata de cantidad sino de calidad. No importa cuantas veces deslizas si nunca hablas con tus matches o si nunca quedan de verse. Annie Lord, una columnista de citas en Vogue, dice que si a las 48 horas de hablar con alguien, no se concreta una cita, probablemente nunca se verán. No te cases con una sola app No te obsesiones con una sola app. Es mejor intentar usar varias porque en cada una hay personas diferentes. También es recomendable desinstalar las apps cuando no te sientas en el humor adecuado y volver a instalar cuando este entusiasta. (Foto: Pexels) Sé completamente honesto con quien eres y con lo que quieres Mark Manson, autor del libro "El sutil arte de que no te importe un carajo", aconseja que las personas enfaticen y no tengan miedo de mostrar sus rarezas. De esta forma vas a atraer al 10% de las personas que creerán que eres fascinante, en vez de no mostrar quien eres en realidad y que el 90% de las personas piensen que eres buena onda. Además, siempre se abierto sobre lo que buscas. Si quieres una relación seria o si quieres solo amigos, dilo. Así, atraerás sólo a los que buscan algo similar a ti. Pero recuerda decir lo que buscas en vez de lo que no buscas. Los perfiles que son positivos obtienen más matches y likes. Date chance Logan Ury, un coach de citas dice que las personas caen en 3 categorías: los románticos que buscan un cuento de hadas, los maximizadores que usan una lista de pros y contras siempre buscando al mejor postor y los indecisos, que no saben lo que quieren. Por eso, él recomienda una mentalidad abierta y en crecimiento. Si ves a cada cita como una oportunidad de aprendizaje, nada parecerá tan decisivo. Además, olvida que tienes un tipo, porque terminarás saliendo con distintas versiones de la misma persona. Por último, recuerda que es difícil que la química o la chispa surjan en apps de citas. Por eso, si sientes curiosidad acerca de alguien, pídele que se vean para tener una cita real. (Con información de The Guardian)