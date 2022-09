¿Cómo saber si ya superé a mi ex? Muchas veces creemos que hemos dejado de tener sentimientos por la persona que fue nuestra pareja, pero eso no significa que hayamos superado del todo la ruptura.

Cuando una relación romántica termina, se puede experimentar un fuerte dolor que conforme va sanando nos acerca a una mejor calidad de vida.

El tiempo y los recursos que se requieren para superar una relación varían de acuerdo a algunos factores.

¿Cómo te das cuenta que estás superando a tu ex?

Por ejemplo, las experiencias previas, los términos de la ruptura y el estatus en que se encontraba la relación, hacen que el duelo sea único para cada persona.

Cuando se supera una ruptura, se termina el sufrimiento y se abre paso a una mejor vida. A continuación te damos 7 señales de que ya estás del otro lado.

(Foto: Freepik)

¿Cómo saber si ya superé a mi ex?

Ya no piensas en el pasado Ya no es incómoda la soltería Ya no te importa lo que haga tu ex

Ya no piensas en el pasado

En las primeras etapas del duelo, uno suele sentir culpa y recriminarse por lo que pudimos haber hecho mal. Sentimos anhelo cuando recordamos los momentos felices y no logramos explicar por qué terminó.

Cuando ya dejamos atrás al ex, pensamos sobre nuestro presente y futuro, lo que nos ayuda a desarrollar y planear proyectos personales.

Ya no duele tener contacto con tu ex

Si existiera una llamada, mensaje o incluso un encuentro, éste no genera dolor o angustia ni surgen deseos de reconciliación. Esto porque nos sentimos plenos y felices sin su compañía.

Ya no es incómoda la soltería

Cuando sentimos el dolor de la ruptura, no tenemos deseos de acercarnos a nadie que nos pueda volver a lastimar y guardamos esperanza de regresar con la pareja. Superarlo significa no necesitar a nadie a tu lado para ser feliz y estar abierto a enamorarse si se presenta la oportunidad.

Ya no hay necesidad de aislamiento

La tristeza que se experimenta por una ruptura amorosa, puede ocasionar que no disfrutemos de la compañía de otras personas. Superar el rompimiento implica tener disposición de interactuar con otros e incluso crear vínculos. Incluso se intensifican las conexiones con amigos y familia y se goza de su compañía.

Terminar una relación amorosa nos lleva a experimentar rabia, inseguridad, tristeza, celos y otros sentimientos displacenteros. Cuando superamos la ruptura, llega la tranquilidad y bienestar emocional que se traducen en mejores días. Ya no hay baja autoestima Al final de una relación romántica, nos podemos sentir insuficientes, incapaces o poco atractivos. Una vez superado el duelo, recuperamos la confianza en uno mismo y nos sentimos seguros, valiosos y con la capacidad de llevar una vida plena. Ya no te importa lo que haga tu ex Es muy común mantener interés en tu ex pareja cuando se termina la relación. Recurrimos a redes sociales y otros medios para saber si sale con alguien o si disfruta la soltería. Cuando cerramos el ciclo, ya no tienen importancia sus asuntos sino los tuyos. Tú eres la prioridad de tu vida y tus proyectos son los que ocupan tu interés. Ahora ya lo sabes, si aún sigues teniendo alguno de los comportamientos antes descritos, probablemente no hayas superado la ruptura aún. Ten paciencia y fortaleza para superar el duelo del "nosotros" y abre camino para una nueva y emocionante relación contigo mismo. SIGUE LEYENDO: RELACIONADO Mi novio le dice hermosa a otras mujeres: ¿qué significa? (Con información de Mejor con salud)