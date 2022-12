¿Sabes identificar cuando alguien tiene un interés romántico por ti o solo quiere una amistad contigo?

Probablemente crees que si, pero lo cierto es que hay señales muy sutiles que indican que una persona no está interesada en más que amistad y que muchos, con tal de mantener la ilusión, se niegan a verlo.

Diferenciar cuando le gustas a un hombre o solo está siendo amable contigo no es fácil y por ello, te damos las señales que debes identificar para no seguir esperando un tren que no pasará.

Señales de que solo te quiere como amiga

Gian Gonzaga, doctor en filosofía y desarrollador de eHarmony Labs, organización que estudia las relaciones humanas, reveló que es común que algunas personas piensen que le gustan a otra persona, incluso cuando éstas no se sienten atraídas por ellos.

(Foto: pexels)

Según el experto, esto ocurre porque no sabemos descifrar las señales que indican que una persona no quiere más que amistad.

Hay indicios de esta falta de interés en el tiempo en que tardamos en responder los mensajes, la cantidad de detalles que ponemos en una conversación y por supuesto, el lenguaje corporal. Estas son las señales que debes tener en cuenta:

Sale contigo, pero solo si van otros amigos

Si esa persona que te interesa acepta salir contigo siempre y cuando los acompañen otras personas, es una clara señal de que estás en la “friendzone”. Quiere pasar tiempo contigo, pero sugiere salidas en grupo, donde no hay posibilidad de que estén solos.

Cuando le gustas de forma romántica a alguien, cualquier pretexto es bueno para verse a solas, como ir a bailar, cenar o simplemente dar un paseo.

“Cuando a los chicos les gusta alguien, quieren pasar tiempo los dos solos, si están constantemente haciendo planes en grupo, probablemente disfruta el tiempo saliendo contigo, pero no te ve como proyecto de pareja”, dice Claudia Cox, experta en relaciones.

Se asegura de marcar la distancia contigo

Cuando alguien te gusta, quieres estar lo más cerca posible de esa persona, pero si no, se mantienen los límites en cuanto a contacto físico.

(Foto: pexels)

Según Allen Wagner, terapeuta matrimonial, cuando solo hay interés por una amistad, los encuentros pueden limitarse a un café o hasta un desayuno, evitando las salidas nocturnas donde pueda surgir una tensión sexual.

Incluso puede haber menciones directas de que te ve como a una hermana o decir tal cual que no eres su tipo.

Te habla de las mujeres que le gustan

Cuando a alguien le gusta una persona, no se pone a hablar de sus intereses amorosos, sino que se centra en conquistarle.

Así que, aunque sea difícil de aceptar, si el hombre que te gusta te dice abiertamente que tiene intención de conocer a alguien o que tal persona le gusta, sin duda solo quiere mantener una amistad contigo.

(Foto: pexels)

Le incomodan ciertas situaciones contigo

Si le has propuesto que se vean a solas y cuando te responde se ve confundido o hasta incómodo, es señal de que solo eres una buena amiga y no quiere rebasar los límites contigo.

Incluso puede alejarse de un inocente abrazo o quitarte la mano si intentas tomarla. Por supuesto, el contacto visual sostenido no ocurre y mucho menos un coqueteo, pues estás en la zona de amigos y nadamás.

Recuerda, cuando le gustas a alguien no desaprovecha cualquier oportunidad de verte, estar cerca y por supuesto, platicar a solas para conocerte mejor.

No se arregla para verte

Claudia Cox, experta en relaciones, detalla que un hombre le pone empeño a su apariencia cuando alguien le gusta, por lo que si esa persona no pone atención a su estilo o incluso su aseo cuando te ve, sin duda la relación no es más que amistad.

“Los hombres hoy quieren verse y sentirse sexys, sobre todo con las mujeres que les atraen”, explica la especialista.

Así que si cuando salen va con su ropa de deporte o hasta sin ducharse, tal vez solo piensa en ti como una hermana.

Como ves, hay muchas señales que indican que un hombre solo te ve como amiga, por lo que te recomendamos que, si las detectas, no pierdas más el tiempo y mejor pongas tu esfuerzo en otra persona que te dé señales de un genuino interés romántico.

(Con información de Risbel Magazine y EnPareja)