Buscar el amor es algo universal y humano. Aunque no lo queramos una parte de nosotros anhela ese sentimiento.

A veces el deseo de amar y ser amado es tan grande que ignoramos el mal comportamiento o las señales que muestran que una persona no está en la misma sintonía que nosotros.

Aunque sea doloroso, tenemos que aprender a reconocer cuando alguien no quiere estar con nosotros porque siempre será mejor estar solo que mal acompañado. Estas son las señales que indican que un hombre no está interesado en ti.

6 señales que indican que un hombre no tiene interés en ti

No responde tus llamadas

Todos tenemos vidas ocupadas que a veces no nos permiten estar tan al pendiente del celular como nos gustaría. Sin embargo, si apenas estás iniciando una relación y él se tarda en contestarte días o semanas, es una señal de que en realidad no está interesado y si al inicio se comporta así, lo más probable es que con el paso del tiempo sea peor.

No conoces a su familia o amigos

Si todavía no te presenta con su familia o amigos ni tampoco habla de sus intenciones de hacerlo, puede ser que no te vea como un prospecto a largo plazo que merezca la pena ser presentado a su círculo social íntimo.

Se pelean por las cosas más simples

Si apenas están empezando a salir y ya comenzaron las discusiones, no es una buena señal. A veces las personas no tienen claro cómo expresar sus sentimientos y entonces comienzan a estar irritables y discutir por las cosas más mínimas en vez de decir que no están a gusto. Recuerda que no es normal discutir todo el tiempo.

Las muestras de cariño son cada vez menos

Las personas expresan su cariño por medio de actos de intimidad como abrazos, besos o caricias. Si notas que esas acciones son cada vez más distantes y que no suceden tanto como antes, podría ser una señal de que el amor se ha terminado.

Ya no hay planes

Si de pronto planear salidas o viajes ya no es como antes, puede ser una señal de falta de interés de su parte si tu sí haces el esfuerzo de hacer actividades juntos.

Ya no platican de sus vidas

¿Cuándo fue la última vez que platicaron de sus vidas a profundidad? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntó cómo te sientes en el trabajo, cuáles son tus planes a futuro, qué sigue de tu vida? Si las pláticas entre ustedes parecen muy superficiales, puede ser una señal de falta de interés.

