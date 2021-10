El matrimonio es un vínculo o estado conyugal. Desde el punto de vista jurídico-formal, es la unión legal de dos personas y la forma reconocida para crear una familia, pero, ¿existe el miedo al matrimonio? A continuación te lo decimos.

Muchas personas suelen durar mucho tiempo como novios e incluso vivir juntos pero nunca llegan a casarse, esto puede deberse a muchas razones. Tanto la mujer como el hombre a lo largo de su vida pueden desarrollar diferentes tipos de miedos y uno de ellos puede ser al matrimonio.

¿Existe el miedo al matrimonio?

El miedo al matrimonio sí existe y este es un temor irracional a dar el “sí quiero”, ya sea en el altar o ante un juez. Esto se puede deber a que una persona no se sienta preparada para asumir el grado de compromiso que requiere, por las presiones sociales que implica o por haber sufrido malas experiencias o fracasos previos, aunque este tipo de miedo puede convertirse en fobia y es relativamente habitual.

Aunque para algunas personas el matrimonio es un paso meramente legal, para otras casarse acarrea responsabilidades demasiado importantes y no quieren asumirlas o necesitan más tiempo para asimilarlas.

(Foto: Freepik)

El miedo al matrimonio también es conocido como gamofobia

Al miedo incontrolado o irracional al matrimonio se le conoce también como gamofobia. Esta palabra proviene del griego en el que “gamos” significa matrimonio y “phobos” miedo o temor.

Muchas personas pueden tener una pareja durante muchos años sin querer casarse pero el motivo principal para no hacerlo es el miedo y si este se da cuando se piensa en el matrimonio, hay que afrontarlo.

En algunos casos también es necesario buscar ayuda profesional. Es común que las personas que padecen gamofobia eviten hablar del tema con su pareja, posterguen dar el paso cuando tiene que enfrentarse a este tema o se pongan muy nerviosos y se sientan agobiados.

El miedo al matrimonio puede afectar a la salud mental y causar estados de ansiedad, estrés e incluso ataques de pánico que solo empeoran la situación. Por eso identificar el miedo al matrimonio y tratar este temor es la mejor forma de superarlo.

Estas son algunas razones por las que se puede dar el miedo al matrimonio:

Presión social

Si se tiene en cuenta la tradición, llega una edad en la que la sociedad empuja a dar este paso. Si nunca te has planteado casarte o no has desarrollado una voluntad real de hacerlo es probable que al escuchar preguntas o al acudir a bodas aparezca esta fobia. Es muy importante no hacer caso del contexto y pensar en lo que realmente quieres.

Miedo al fracaso

Si has tenido fracasos en relaciones anteriores es habitual tener miedo a comprometerse de nuevo y que esta relación acabe como la anterior. Además, el miedo a casarse, puede provenir de la infancia o la juventud, si la persona sufrió frecuentes conflictos entre sus padres o experimentó un divorcio traumático. Este miedo se ve acrecentado para evitar repetir roles en un posible matrimonio en el presente.

(Foto: Pinterest)

Dudas en la pareja

Si ha llegado el momento en que alguno de los dos quiere casarse y el otro empieza a sufrir miedo al matrimonio existe la posibilidad de que surjan dudas sobre cómo va a evolucionar la relación y los miedos al futuro.

El miedo al matrimonio es una realidad, si tienes muchos años con tu pareja y te agobia pensar en el compromiso, lo mejor es tratarlo y siempre ser claro con tu novio o novia para que no salga lastimada o lastimado.

Sigue leyendo: Relaciones abiertas, lo que debes tener en cuenta antes de tenerlas

(Con información de: Mundo psicológicos, Psicología y mente y Men’s Health)