5 razones por las que no logras tener pareja

¿Eres el único en tu grupo de amigos que no tiene pareja?, ¿Cada Navidad tus tías te atormentan con el “para cuándo el novio o novia”? Existen algunas razones por las que no logras tener pareja y en los siguientes párrafos te lo explicamos a detalle.

Para muchos, la soltería es algo que se vive por obligación, ya que por más que lo intentan, no consiguen construir una relación con otra persona.

(Foto: Pexels)

Debido a ello, decir “no tengo pareja” suele percibirse como algo negativo, especialmente porque se cree que esta situación se quedará para siempre, lo que afecta la autoestima de manera importante.

Lejos de desanimarte, lo que debes hacer en este caso es poner atención a ciertas actitudes que tienes al conocer a una nueva persona y que, sin darte cuenta, están saboteando tus oportunidades de tener una pareja, toma nota:

1. Te aferras al pasado

Si eres de los que vive de las experiencias pasadas y en cada oportunidad hablas de tu ex, será muy difícil que alguien sienta interés por ti, pues es una situación muy desagradable para cualquiera.

(Foto: Pexels)

Recuerda que, para comenzar una nueva relación, debes enfocarte en el presente y procurar tener temas de conversación interesantes con esa nueva persona que te interesa, evitando a toda costa las comparaciones.

TAMBIÉN LEE: Mujer unicornio, ¿por qué es una obsesión para muchas parejas?

En caso de que no puedas evitar pensar en el pasado o hablar de tu ex, es una señal de que no estás listo para algo nuevo y que necesitas estar un tiempo más a solas para sentirte completo como persona individual antes de compartir con alguien.

2. No muestras interés

Otra de las razones por las que no logras tener pareja es que en ningún momento demuestras interés por alguien.

(Foto: Pexels)

Si finges ser feliz y estar conforme con tu soledad, pero en el fondo te duele y quieres compartir con una pareja, debes hacer algo al respecto y no esperar que el universo haga todo por ti.

Ninguna persona tiene que adivinar tus emociones, así que, si te interesa alguien, debes demostrarlo. La timidez excesiva o el miedo al rechazo pueden generar actitudes que alejan a los candidatos, así que pon atención.

3. Expectativas muy altas

Desear algo formal está bien, pero si desde la primera cita ya hablas de matrimonio o tener hijos, ten por seguro que la persona va a salir huyendo. Primero deben conocerse bien y compartir lo suficiente.

(Foto: Pexels)

Por otra parte, esperar encontrar la pareja perfecta solo hará que nos quedemos solos, pues los príncipes azules y las princesas no existen en la vida real. Las relaciones requieren de conocer gente imperfecta y trabajar juntos para construir una buena relación.

4. Entregarse por completo

Cuando alguien da todo en una relación desde el principio, es probable que se sienta inconforme con el tiempo, ya que es probable que no sea recompensado del mismo modo. Recuerda que es lindo estar atento a las necesidades de la pareja, pero tampoco es sano buscar que dependa de ti.

5. Ser dependiente

En el otro extremo de lo anterior, ser una persona insegura y muy sumisa que solo puede seguir su vida si su pareja está de acuerdo, crea una dependencia emocional que poco a poco, hace que la persona se aleje, se canse o se aburra.

(Foto: Pexels)

Ahora que ya sabes las razones por las que no logras tener pareja, es importante que analices tu comportamiento al conocer a un nuevo prospecto y si te descubres haciendo alguna de las cosas que te explicamos aquí, intenta trabajar en ello para estar bien contigo mismo y luego compartirlo con alguien más.

SIGUE LEYENDO: 3 cosas que más excitan a una mujer antes de hacer el amor

(Con información de Mejor con Salud)