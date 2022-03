5 propósitos de Año Nuevo para mejorar tu vida amorosa

Entender que nadie es perfecto

Este es quizás el propósito de Año Nuevo más importante, no solo para tus relaciones amorosas sino para la vida en general. No esperes perfección ni de su parte, ni de la tuya. Tenemos que aprender a rechazar la idea de que existe alguien que cumple con todas las casillas de nuestra lista de la persona ideal. Aunque siempre habrá cosas que sean importantes para ti en cuestión de límites y gustos en tu relación de pareja, hay otras que solo responden a caprichos irracionales. No te obsesiones por encontrar a la persona perfecta (porque no existe), mejor enfócate en lo que es realmente importante en una relación y conforme se vayan conociendo establezcan límites y practiquen una buena comunicación, para que cuando haya un conflicto, lo puedan resolver de manera asertiva y que lleve al crecimiento personal y de pareja. Una relación sana debe brindar un espacio en el que se puedan nombrar los sentimientos y preocupaciones, trabajarlos y superarlos juntos.