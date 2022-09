¿Quieres proteger la salud de tu cerebro? Hay una vitamina que te puede ayudar si la consumes con frecuencia, de acuerdo con expertos de la Universidad de Harvard.

La doctora Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la mencionada institución, indica que hay alimentos clave para prevenir el deterioro cognitivo, un proceso que ocurre con el paso de los años y puede afectar la memoria.

En su libro “This is your brain on food”, la experta puntualiza que específicamente hay un grupo de vitaminas que puede fortalecer la salud del cerebro para retrasar el desarrollo de enfermedades.

¿Cuál es la mejor vitamina para un cerebro sano?

Según la doctora Naidoo, un plan de alimentación saludable con las vitaminas necesarias es fundamental para mantener la buena salud, incluyendo en el cerebro.

Por ello, recomienda priorizar el consumo de vitaminas B, que se ha demostrado pueden mantener el cerebro joven.

Al respecto, un reciente estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, señala que problemas mentales como la depresión, la demencia y el deterioro mental, muchas veces se relacionan con la deficiencia de estas vitaminas.

Específicamente, la deficiencia de vitamina B12 causa problemas cognitivos de forma común, sobretodo en personas mayores que viven solos y no comen de manera saludable, según apunta el psiquiatra y autor de la investigación Rajaprabhakaran Rajarethinam.

¿Qué son las vitaminas B y por qué son tan importantes?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente.

En ese sentido, Naidoo destaca que existen 8 tipos de vitaminas B y cada uno aporta beneficios únicos para la salud que te detallaremos a continuación:

Vitamina B1, también llamada tiamina es necesaria para el buen metabolismo de los nutrientes y la energía del cuerpo.

Vitamina B2, conocida como riboflabvina, actúa como asistente de enzimas en las células para que lleven a cabo sus funciones.

Vitamina B3, o niacina que trabaja con las enzimas para producir el colesterol y la grasa en el cuerpo; también es un antioxidante y reduce la inflamación.

Vitamina B5, es esencial para producir coenzima A, un compuesto molecular que ayuda a generar y descomponer los ácidos grasos y darnos energía. También se conoce como ácido pantoténico.

Vitamina B6, ayuda a reacciones químicas del cuerpo que respaldan la función inmunológica y la función del cerebro. Se llama también piridoxina.

Vitamina B7, o biotina, es esencial para la comunicación celular a través de neurotransmisores.

Vitamina B9, es necesaria para la salud cerebral y neurológica y se conoce también como folato.

Vitamina B12, o cobalamina, se requiere para la formación de glóbulos rojos y ADN, además apoya en el desarrollo y la función del sistema nervioso.

¿Dónde encontrar las vitaminas B?

Medline Plus asegura que podemos encontrar vitaminas B principalmente en las proteínas, como:

Pescado

Pollo

Carnes de res

Huevos

Productos lácteos

También se pueden encontrar estas vitaminas en otros alimentos como:

Vegetales de hojas verdes como espinaca, acelga y col

Frijoles, garbanzos y lentejas

Cereales y panes adicionados con vitamina B

La mencionada entidad de salud resalta que una deficiencia de vitaminas B puede ser causa de enfermedades y la falta de vitaminas B12 o B6, puede causar anemia, que ocurre cuando la sangre no transporta suficiente oxígeno al resto del cuerpo.

