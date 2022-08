¿Qué pasa en tu cuerpo cuando te tragas un chicle? ¿Se queda pegado en el estómago? Es una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez.

Se dice por ahí que cuando nos pasamos el chicle, corremos el riesgo de que se quede pegado en nuestro estómago. Aquí te contamos las consecuencias.

A todos nos ha pasado que mientras mascábamos un dulce chicle, por accidente se nos fue tragarlo. Nos quedamos asustados por las implicaciones que pueda tener en nuestro cuerpo, porque alguna vez nuestra abuelita nos dijo que se quedaban pegados en el estómago hasta 7 años.

Tragarse los chicles, ¿es malo?

Cuando ingerimos un chicle, efectivamente nuestro organismo no es capaz de digerir sus componentes. Los chicles están hechos con:

glicerina

edulcorantes

saborizantes

colorantes

y principalmente goma, ingrediente que no se puede deshacer en el cuerpo

(Foto: Pexels)

La realidad es que la goma no se quedará pegada en el estómago, sólo existe el riesgo de bloqueo intestinal en niños si se tienen precedentes de estreñimiento y si se tragan grandes cantidades.

Sin embargo, si masticas chicle con exceso, existen otros riesgos asociados:

Lesiones dentales mecánicas

Úlceras en la boca

Diarrea

Acidez estomacal

Ahora ya sabes, no te asustes si te tragas el chicle. La goma no se deshará pero transitará por todo tu tracto intestinal hasta salir en las heces. Eso sí, desalienta a los niños de mascar chicle para evitar accidentes y no mastiques en exceso.

SIGUE LEYENDO:

(Con información de Mayo Clinic y Europa Press)