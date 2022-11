El consumo de alcohol tiene muchos mitos alrededor, pues mientras algunos dicen que es bueno, otros aseguran que es dañino aunque se tome muy poco. ¿Se puede tomar cerveza cuando tienes colesterol alto? Es una duda frecuente y aquí te compartimos la opinión de expertos.

Mayo Clinic señala que el colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre y que es necesaria para formar células sanas, sin embargo, cuando se presenta en exceso, aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca.

Cuando se tiene colesterol alto, se pueden formar depósitos de grasa en los vasos sanguíneos que crecen e impiden el flujo normal de la sangre, favoreciendo los coágulos que luego causan ataque cardiaco o accidente cerebrovascular.

¿Se puede tomar cerveza con colesterol alto?

Debido a la gravedad de este padecimiento, es necesario llevar una dieta saludable y hacer ejercicio con regularidad.

(Foto: pexels)

En cuanto al alcohol y específicamente la cerveza, la recomendación es consumirla de forma moderada, junto con una alimentación equilibrada, buen descanso y actividad física, lo que previene consecuencias poco saludables en el organismo.

Al respecto, Mayo Clinic confirma que se puede beber aun teniendo el colesterol alto, siempre y cuando se haga con moderación.

Esta entidad de salud agrega que el consumo moderado de alcohol en adultos sanos significa hasta una copa al día para las mujeres y hasta dos copas al día para los hombres.

En la cerveza, la cantidad máxima que es seguro tomar son 12 onzas líquidas, que equivale a 355 mililitros.

Si se opta por vino, la cantidad sugerida son 5 onzas líquidas o 148 mililitros, mientras que de bebidas destiladas, 1.5 onzas líquidas o 44 mililitros.

La cerveza puede tener beneficios en un estilo de vida saludable

La Fundación Española del Corazón, destaca que la cerveza es una bebida rica en vitaminas, ácido fólico y antioxidantes, y algunos estudios asocian su consumo moderado con beneficios cardiovasculares.

(Foto: pexels)

El estudio Cerveza, Dieta Mediterránea y enfermedad cardiovascular realizado por el Hospital Clinic y la Universidad de Barcelona, concluyó que el consumo responsable de cerveza produce efectos positivos en relación con las enfermedades del corazón.

Según lo que encontraron, las personas que consumían cerveza habitualmente de forma moderada presentaban una menor incidencia de diabetes mellitus e hipertensión, así como unas cifras de colesterol HDL (bueno) mayores que los no bebedores.

Sin embargo, expertos destacan que una dieta saludable y estar físicamente activo tiene muchos más beneficios para la salud que el consumo moderado de alcohol.

Al respecto, Mayo Clinic explica que se debe tener en cuenta que incluso el consumo moderado de alcohol no está exento de riesgos, ya que se ha comprobado que quienes no toman más de un trago al día, tienen un riesgo mayor minúsculo pero real, de padecer algunos tipos de cáncer, como el de esófago.

De manera que, independientemente de si tienes colesterol alto o no, lo mejor es no consumir alcohol, pues aunque puede haber beneficios, no puede aplicarse a todos los individuos y las posibles ventajas no superan a los riesgos.

Consejos comprobados para controlar el colesterol

Los cambios en el estilo de vida son la clave para mejorar la salud del corazón y reducir el colesterol, entre los que destacan los siguientes:

(Foto: freepik)

Reduce el consumo de sal en tu dieta

Prioriza el consumo de frutas, verduras y cereales integrales

Limita la cantidad de grasas de origen animal

Baja de peso y mantén un peso saludable

No fumes y si bebés, hazlo con moderación

Haz actividades para reducir el estrés

No fumes

En algunos casos puede ser necesario tomar medicamentos para el control del colesterol, pero solo un médico puede indicarte el ideal para ti. Recuerda que el nivel alto de colesterol no da síntomas, solo un análisis de sangre puede ayudar a detectarlo.

(Con información de Mayo Clinic, Fundación Española del Corazón)

