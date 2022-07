¿Te has preguntado qué le pasa a tu cuerpo cuando dejas de comer carbohidratos? Con tanta cosa negativa que se dice de ellos, para muchos estos compuestos se han convertido en algo “malo”. Y es que tal parecer ser que así es, luego de ver varias dietas populares que se plantean erradicarlos.

La realidad es otra. Es cierto que muchos de los alimentos altos en este compuesto son perjudiciales si se les come en exceso, pero eso no quita que tu cuerpo también sienta una descompensación cuando no los consumes.

Dicho todo lo anterior, hoy queremos contarte dos cosas: lo bueno y lo malo de comer carbohidratos. Pero antes de esto…

¿Qué es un carbohidrato?

Los carbohidratos, según MedlinePlus, son moléculas de azúcar que, junto con las proteínas y las grasas, conforman los tres principales nutrientes que encontramos en la comida.

Ejemplos de alimentos que contienen carbohidratos:

Legumbres

Bebidas azucaradas

Verduras con almidón

Dulces y bocadillos

Productos lácteos

Frutas

Granos

(Foto: Getty Images)

Beneficios de una dieta baja en carbohidratos

Antes de empezar una de estas dietas se recomienda ir con un especialista para que te dé un seguimiento adecuado. De lo contrario, podrías padecer alguna de las condiciones que más adelante veremos. Por ahora revisa los beneficios que señala :

Tu cuerpo empezará a usar la grasa como fuente de energía porque la disponibilidad de glucosa se verá disminuida.

Se verá favorecida tu perdida de peso. Esto ocorre porque se presenta una pérdida de líquidos y después de lípidos.

Tendrás menor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.

Aparecen mejoras en el manejo de la diabetes tipo 2.

Se reduce la sensación de apetito por la mayor presencia de grasas y proteínas.

(Foto: Getty Images)

¿Qué pasa si dejas de comer carbohidratos?

Básicamente el problema radica en que decidas dejar los carbohidratos de manera abrupta. Recuerda que este componente no deja de ser un nutriente que ayuda a tu cuerpo.

En caso de que sigas una dieta que anule el consumo de carbohidratos debes tomar en cuenta que se pueden sufrir efectos secundarios como estreñimiento, dolor de cabeza y calambres musculares.

Mayo Clinic dice que si se cancela el consumo de estos compuestos de manera severa, el cuerpo comenzará a descomponer las grasas en cetonas para obtener energía. A esto se le conoce cetosis y es un proceso que puede causar mal aliento, fatiga, dolor de cabeza y debilidad.

La misma entidad de salud recomienda poner atención a las grasas y proteínas que elijas en caso de reducir tu ingesta de carbohidratos, ya que algunos especialistas consideran que algunas grasas y proteínas de origen animal pueden elevar el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca o, incluso, cáncer.

(Foto: Getty Images)

(Con información de MedlinePlus, Mejor con Salud y Mayo Clinic)